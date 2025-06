होमुर्ज बंद होने से क्या होगा? पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने बता दिया भारत पर कितना पड़ेगा असर

इजरायल-ईरान के बीच जंग (Israel-Iran War) 11 दिनों से जारी है और अमेरिका की एंट्री के बाद ये तेज हो गई है. America की ओर से Iran की तीन परमाणु साइट्स पर की गई एयर स्ट्राइक के बाद ईरानी संसद ने आनन-फानन में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait Of Hormuz) को बंद करने की मंजूरी भी दे दी है. ये एक प्रमुख समुद्री तेल मार्ग है, जिसके जरिए दुनिया के 26 फीसदी कच्चे तेल (Crude Oil) का व्यापार होता है. इसमें रुकावट तेल की कीमतों में जोरदार इजाफा कर सकती है और महंगाई को बढ़ा सकता है. हालांकि, भारत पर इसके प्रभाव की बात करें, तो होर्मुज बंद होने की अटकलों के बीच पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने साफ कर दिया है कि इसमें व्यावधान से देश में बहुत असर नहीं होगा.

पेट्रोलियम मंत्री ने कहा- सप्लाई पर असर नहीं

अमेरिकी हमले के जवाब में ईरान ने एक ओर जहां इजरायल पर हमले तेज कर दिए, तो वहीं रविवार को संसद की ओर से वैश्विक तेल और गैस व्यापार के लिए सबसे अहम रूट होर्मुज जलडमरूमध्य (Strait Of Hormuz) को बंद करने को मंजूरी दी गई. इस धमकी के कुछ ही घंटों बाद पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भारतीयों को आश्वस्त करते हुए बयान जारी किया और कहा हमारी ऊर्जा सुरक्षा बरकरार रहेगी. उन्होंने कहा कि हमारी तेल आपूर्ति में विविधता लाई गई है और अधिकांश सप्लाई होर्मुज से होकर नहीं आती है और ऐसे में सप्लाई पर बहुत असर नहीं होगा.

सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए दिलाया भरोसा

Hardeep Singh Puri ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में कहा कि, 'हम पिछले दो सप्ताह से मध्य पूर्व में विकसित हो रहे भू-राजनीतिक हालातों पर बारीकी से नजर रख रहे हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के नेतृत्व में हमने बीते कुछ सालों में अपनी तेल आपूर्ति में विविधता लाई है और अब हमारी आपूर्ति का एक बड़ा हिस्सा होर्मुज जलडमरूमध्य से होकर नहीं आता है.' उन्होंने आगे कहा कि हमारी ऑयल डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों के पास कई सप्ताह की तेल आपूर्ति है और उन्हें कई अन्य रूट्स से लाया जा रहा है. पेट्रोलियम मंत्री ने भारतीयों को आश्वस्त करते हुए कहा कि हम अपने नागरिकों को फ्यूल सप्लाई की स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएंगे.

