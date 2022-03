महज 400 रुपये महीने में मां पालती थी 4 बच्चे, बेटे ने किया 150 करोड़ दान!

देश में मेटल और एनर्जी सेक्टर के बड़े कारोबारी घरानों में से एक वेदांता ग्रुप (Vedanta Group) के प्रमुख अनिल अग्रवाल (Anil Agarwal) एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं. मात्र 19 साल की उम्र में वो बिहार के पटना से मुंबई आए और छोटी सी दुकान से अपना करियर शुरू किया और आज इतने बड़े औद्योगिक समूह के प्रमुख हैं. लेकिन हमेशा से उनका जीवन ऐसा नहीं था.

400 रुपये में 4 बच्चे पालती थी मां

अनिल अग्रवाल ने अपनी मां के बलिदान और त्याग की कहानी को ट्विटर पर शेयर किया है. उन्होंने ट्वीट (Anil Agarwal Twitter) करके लिखा, ‘‘मां, मेरे बचपन को तुम्हारे बलिदान ने सींचा और मुझे मेरे सपने पूरे करने का मौका दिया. उस समय तुम्हें 4 बच्चों का पेट भरने के लिए महज 400 रुपये मिलते थे, लेकिन तुमने हमेशा ये सुनिश्चित किया कि हम सभी के पेट पूरी तरह भरे रहें. मैं खुद को भाग्यशाली मानता हूं कि मैं अब भी तुम्हारे साथ रहता हूं और तुम मुझे हर रोज प्रेरणा देती हो.

Ma, it is with your sacrifices that I was nourished as a child & given opportunities to pursue my dreams. Despite you getting 400rs per month for 4 children, you made sure all of our bellies were full. I am privileged that I still get to live with you & you inspire me every day. pic.twitter.com/R3iUJCuXom March 8, 2022

दिया 150 करोड़ से ज्यादा का दान

अनिल अग्रवाल, आज भले बड़े उद्योगपति हों और करोड़ों रुपये की संपत्ति के मालिक हों. लेकिन मध्यमवर्गीय मूल्य उनके जीवन से जुड़े रहे. अंततराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) के मौके पर उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी के उनके जीवन में योगदान का भी जिक्र किया. कोरोना काल में भी वेदांता समूह ने लोगों की मदद के लिए 150 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि दान की थी.

My wife, it is because of your support that I have reached such great heights and you have always given me a loving home to come back to. Forever grateful for your company. pic.twitter.com/eFqouDYUzC — Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) March 8, 2022

My daughter, I thank you for your gift of humility and kindness to all living beings. No matter who I am to the world, I am first and foremost always proud to be your father, and grand-father to your daughter, who teaches me about the true spirit of living life. pic.twitter.com/TwNIqffir0 — Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) March 8, 2022

8x9 फुट के ऑफिस से शुरू किया कारोबार

अनिल अग्रवाल ने इससे पहले एक ट्वीट में अपने शुरुआती संघर्ष की कहानी भी कही थी. उन्होंने कहा था कि मुंबई आने पर उन्होंने सबसे पहले भोईवाड़ा के मेटल मार्केट में 8x9 फुट का ऑफिस किराये पर लिया और वहीं पर मेटल के कबाड़ को बेचने का काम शुरू किया. आज उनके वेदांता ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन ही 1.41 लाख करोड़ रुपये है.

After making connections in Mumbai, I rented an 8ft by 9ft office in Bhoiwada (metal market) in Kalvadevi where I would work day-in, day-out. Using a shared telephone… pic.twitter.com/JrPSHtYqVg — Anil Agarwal (@AnilAgarwal_Ved) March 7, 2022

ये भी पढ़ें: