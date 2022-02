किसने बनाया देश का पहला E-Rickshaw? वेदांता के Anil Agarwal ने शेयर की कहानी

अभी हमारे लिए कितना आसान हो गया है कि ई-रिक्शा में बैठे और झट से कहीं भी पहुंच गए. न शोर, न प्रदूषण. खुली हवा अलग. ई-रिक्शा ने सिर्फ सवारियों की जिंदगी ही नहीं बदली, बल्कि रिक्शा चलाने वालों की जिंदगी में भी बड़ा गुणात्मक सुधार लाया है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में पहला ई-रिक्शा किसने बनाया, किसके दिमाग में हाथ या पैर से खीचें जाने वाले रिक्शे में इलेक्ट्रिक मोटर, बैटरी लगाने का ख्याल आया, तो उस शख्स की कहानी शेयर की है Vedanta Group के प्रमुख Anil Agarwal ने.

अनिल अग्रवाल ने डॉ. अनिल राजवंशी की कहानी शेयर करते हुए लिखा, ‘‘हमारे देश में टैलेंट की कमी नहीं है, इनोवेटिव सोच और कड़ी मेहनत से सपनों को सच किया जा सकता है. अगर आप दिल से काम करें, तो नई ऊंचाइयां दूर नहीं’

