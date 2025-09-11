'भारत रूसी तेल खरीदना बंद करे, अमेरिका टैरिफ संकट सुलझा लेगा', ट्रंप के मंत्री का बयान

अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक ने कहा है कि भारत जितनी जल्दी रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर बात आगे बढ़ सकती है. उन्होंने अपनी व्यापार प्राथमिकताओं को लेकर अमेरिकी न्यूज चैनल सीएनबीसी से बात करते हुए लुटनिक ने यह भी कहा कि हम भारत के साथ मसला सुलझा लेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार समझौते की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि भारत रूस से तेल आयात बंद कर दे. अमेरिकी वाणिज्य मंत्री हॉवर्ड लुटनिक का यह बयान भारत के साथ व्यापार और ऊर्जा नीतियों को लेकर जारी तनाव के बीच आया है. उन्होंने इस इंटरव्यू के दौरान यह भी कहा कि अमेरिका, ताइवान के साथ एक बड़ा समझौता करने जा रहा है.

लुटनिक ने स्विट्जरलैंड के साथ व्यापार समझौते को जल्द अंतिम रूप दिए जाने के भी संकेत दिए. लुटनिक का यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति के पीएम मोदी को अच्छा मित्र बताने, भारत से संबंधों में सुधार के संकेत दिए जाने के बाद आया है. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट किया था.

अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में ट्रंप ने कहा था कि आने वाले हफ्तों में अपने बहुत अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने के लिए उत्सुक हूं. उन्होंने व्यापार समझौते पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी रहने की जानकारी देते हुए विश्वास व्यक्त किया था कि यह सफल रहेगी. अमेरिकी राष्ट्रपति की सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई थी.

पीएम मोदी ने कहा था कि भारत और अमेरिका घनिष्ठ मित्र और स्वाभाविक साझेदार हैं. उन्होंने यह भरोसा जताया था कि भारत और अमेरिका की व्यापार वार्ता साझेदारी की असीम संभावनाओं को उजागर करने का मार्ग प्रशस्त करेगी. राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी के बयान संबंधों में सुधार के संकेत माने जा रहे थे. ऐसे में अब लुटनिक के तेवर भी नरम पड़े हैं.

लुटनिक ने कहा था- जल्द माफी मांगेगा भारत

कुछ दिन पहले ही हॉवर्ड लुटनिक ने भारत को लेकर तल्ख तेवर दिखाते हुए कहा था कि दबाव आखिरकार मानना पड़ेगा. उन्होंने कहा था कि भारत ने अपना रुख नहीं बदला, तो अमेरिका उसके निर्यात पर 50% तक का भारी टैरिफ लगाएगा. लुटनिक ने कहा था कि बड़े ग्राहक से टकराना शुरू में अच्छा लगता है, लेकिन अंत में कारोबारी वर्ग चाहेगा कि अमेरिका से समझौता हो.

उन्होंने यह दावा भी किया था कि भारत माफी मांगेगा और एक-दो महीने में बातचीत की मेज पर लौटेगा. लुटनिक ने कहा था कि भारत डोनाल्ड ट्रंप से समझौता करने की कोशिश करेगा और आखिरकार फैसला डोनाल्ड ट्रंप का होगा कि वह प्रधानमंत्री मोदी से कैसे पेश आएंगे. ट्रंप राष्ट्रपति हैं और फैसला उनको ही लेना होगा.

