US Vs China: टैरिफ तो बहाना है... टारगेट चाइना है! ट्रंप ने चली अपनी चाल... जानिए ड्रैगन क्यों नहीं झुकने को तैयार

Why China Not Baking Down: अमेरिका और चीन के बीच तेज हुए ट्रेड वॉर से दुनिया में हलचल मची है और एक्सपर्ट्स इसका असर ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ने की आशंका जाहिर कर रहे हैं. एक ओर जहां ट्रंप ड्रैगन पर बम टैरिफ फोड़ते जा रहे हैं, तो दूसरी ओर चीन भी झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहा है.

