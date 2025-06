US ने जिस B-2 बॉम्बर से ईरानी परमाणु साइट को बनाया निशाना, जानिए उसकी लागत कितनी

इजरायल और ईरान जंग (Israel-Iran War) के बीच अमेरिका द्वारा Iran की तीन परमाणु साइट्स पर एयर स्ट्राइक की गई है और इससे तनाव और भी चरम पर पहुंच गया है. इस बीच अमेरिका का वो हथियार भी खासा चर्चा में है, जिसका नाम B-2 स्पिरिट स्टील्थ और इसने ईरान में पहाड़ों के नीच 80 फीसदी की गहराई में स्थित फोर्डो परमाणु साइट को भी निशाना बनाया. इंडियन एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी अजय अहलावत ने रविवार को एक एक्स पोस्ट के जरिए बताया कि अमेरिका के B-2 Bomber विमानों ने मिसौरी से कैसे ईरान तक उड़ान भरकर हथियार गिराए और इस बॉम्बर की लागत कितनी है?

40 घंटे की उड़ान भरकर किया हमला

US B-2 Bomber विमानों ने अमेरिका के मिसौरी से उड़ान भरी और ईरान की तीन परमाणु साइट्स- फोर्डो, नतांज और इस्फहान- के ऊपर हथियार गिराने के बाद सुरक्षित वापस लौट आए. खास बात ये है कि यह सब तब हुआ, जबकि पूरी दुनिया ने इसकी लाइव रिपोर्टिंग की गई. अहलावत ने अपनी एक्स पोस्ट में US Air Strike का जिक्र करते हुए इस बॉम्बर की खासियत बताई. उन्होंने कहा कि B-2 स्पिरिट स्टील्थ बॉम्बर एक अदृश्य विनाशक है और अमेरिकी वायुसेना का सबसे उन्नत और महंगा हथियार है. इसकी खासियत ये है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आ पाता है.

B2 bombers got airborne from Missouri in USA. Flew over 40 hrs.

Delivered weapons over Iran, and returned safely.

This despite, the whole world reporting it live.



Such capability cost a lot of money.

B2 cost over 2.2 billion per aircraft.

GBU 57 cost 20 million per bomb.