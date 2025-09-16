₹9000Cr के छह IPO को सेबी से ग्रीन सिग्नल, हीरो मोटर्स समेत ये कंपनियां कराएंगी कमाई, पैसे रखें तैयार

आईपीओ मार्केट में एक के बाद एक नए इश्यू ओपन हो रहे हैं और तमाम बड़ी कंपनियां मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही हैं. बीते कारोबारी दिन सोमवार को मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने एक साथ छह कंपनियों को अपने आईपीओ लॉन्च करने के लिए मंजूरी दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये कंपनियां कुल मिलाकर करीब 9000 करोड़ रुपये बाजार से जुटाएंगी. सेबी की ओर हीरो मोटर्स, केनरा रोबेको समेत अन्य आईपीओ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है.
ये छह कंपनियां लाएंगी IPO
सेबी की ओर से जिन छह कंपनियों को आईपीओ के लिए मंजूरी दी गई है, उनकी ओर से इस साल अप्रैल और जुलाई के बीच में अपने इश्यू के डॉक्युमेंट जमा कराए गए थे. इसके बाद इन कंपनियों को ऑब्जर्वेशन लेटर जारी हुए. इन कंपनियों के नामों के बारे में बात करें, तो इनमें केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और हीरो मोटर्स के अलावा पाइन लैब्स, एमवी फोटोवोल्टिक पावर, बैंकिंग और स्मार्ट कार्ड निर्माता मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस के साथ ही एमटीआर फूड्स की ऑनर ओर्कला इंडिया शामिल हैं.
किस कंपनी की क्या है तैयारी?
बीएसई-एनएसई पर होंगी लिस्ट
बीते साल की तरह इस साल भी आईपीओ मार्केट में बहार देखने को मिल रही है और 2025 में अब तक 50 से ज्यादा कंपनियां अपने इश्यू ओपन कर चुकी हैं और रिपोर्ट्स की मानें तो इनके जरिए करीब 75,000 करोड़ रुपये जुटा चुकी हैं. इसके साथ ही नए आईपीओ ओपन होने का सिलसिला भी लगातार जारी है. वहीं अब सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद ये छह कंपनियां भी अपने अपने स्टॉक्स बीएसई-एनएसई पर लिस्ट करवाएंगी.
(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ मार्केट में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)