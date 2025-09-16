scorecardresearch
 

₹9000Cr के छह IPO को सेबी से ग्रीन सिग्नल, हीरो मोटर्स समेत ये कंपनियां कराएंगी कमाई, पैसे रखें तैयार

IPO Market में इस साल अब तक करीब 50 से ज्यादा कंपनियों के आईपीओ लॉन्च हो चुके हैं और कई इश्यू दस्तक देने को तैयार हैं. बीते कारोबार दिन सोमवार को सेबी ने हीरो मोटर्स समेत छह बड़े आईपीओ को मंजूरी दी है.

Advertisement
X
हीरो मोटर्स समेत छह कंपनियां लाएंगी आईपीओ (Photo: AI)
हीरो मोटर्स समेत छह कंपनियां लाएंगी आईपीओ (Photo: AI)

आईपीओ मार्केट में एक के बाद एक नए इश्यू ओपन हो रहे हैं और तमाम बड़ी कंपनियां मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही हैं. बीते कारोबारी दिन सोमवार को मार्केट रेग्युलेटर सेबी ने एक साथ छह कंपनियों को अपने आईपीओ लॉन्च करने के लिए मंजूरी दी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये कंपनियां कुल मिलाकर करीब 9000 करोड़ रुपये बाजार से जुटाएंगी. सेबी की ओर हीरो मोटर्स, केनरा रोबेको समेत अन्य आईपीओ के लिए ग्रीन सिग्नल दिया गया है.   

ये छह कंपनियां लाएंगी IPO
सेबी की ओर से जिन छह कंपनियों को आईपीओ के लिए मंजूरी दी गई है, उनकी ओर से इस साल अप्रैल और जुलाई के बीच में अपने इश्यू के डॉक्युमेंट जमा कराए गए थे. इसके बाद इन कंपनियों को ऑब्जर्वेशन लेटर जारी हुए. इन कंपनियों के नामों के बारे में बात करें, तो इनमें केनरा रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी और हीरो मोटर्स के अलावा पाइन लैब्स, एमवी फोटोवोल्टिक पावर, बैंकिंग और स्मार्ट कार्ड निर्माता मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस के साथ ही एमटीआर फूड्स की ऑनर ओर्कला इंडिया शामिल हैं. 

किस कंपनी की क्या है तैयारी? 

सम्बंधित ख़बरें

Airfloa Rail Technology IPO
3.5 लाख कमाई! मालामाल करने वाला IPO हुआ बंद, पैसे लगाने उमड़े लोग 
IPO Alert
निवेश के लिए पैसे रखें तैयार... आ रहे ₹10000Cr के IPO, बाजार में मचेगी धूम 
Physicswallah Cofounder Alakh Pandey
₹5000 महीने से शुरुआत, फिर अरबपति बना ये शख्स... अब IPO की तैयारी 
Tata Capital IPO Next Month
Tata के एक और IPO का इंतजार खत्म, साइज- ₹17200 करोड़, इसी महीने देगा दस्तक  
Reliance Jio IPO
कब आएगा Jio का IPO? रिलायंस इंडस्‍ट्रीज AGM में मुकेश अंबानी ने किया ऐलान 
  • पाइन लैब्स डिजिटल पेमेंट और मर्चेंट्स, ब्रांड्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए सेवाएं देने वाली फिनटेक कंपनी पाइन लैब्स 2,600 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर जारी कर सकती है. 
  • केनरा रोबेको एएमसी का आईपीओ पूरी तरह ऑफर-फॉर-सेल होगा और इस इश्यू के तहत कंपनी का प्लान 4.98 करोड़ शेयरों की बिक्री का है. 
  • हीरो मोटर्स 1,200 करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है और इसके तहत 800 करोड़ रुपये का फ्रेश शेयर, जबकि 400 करोड़ रुपये के शेयर ओएफएस के जरिए बिक्री के लिए रखे जाएंगे 
  • MV फोटोवोल्टिक पावर 3,000 करोड़ रुपये का आईपीओ पेश कर सकती है. इसके तहत 2,143.86 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर, जबकि 856.14 करोड़ रुपये का ओएफएस शामिल है. 
  • मणिपाल पेमेंट एंड आइडेंटिटी सॉल्यूशंस ने अपना आईपीओ लॉन्च करके प्राइमरी मार्केट से 1,200 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रही है.
  • ओर्कला इंडिया ऑफर फॉर सेल के जरिए आईपीओ पेश कर सकती है और इसके तहत प्रमोटर्स और अन्य शेयर होल्डर्स 2.28 करोड़ शेयरों की बिक्री कर सकते हैं. 

बीएसई-एनएसई पर होंगी लिस्ट
बीते साल की तरह इस साल भी आईपीओ मार्केट में बहार देखने को मिल रही है और 2025 में अब तक 50 से ज्यादा कंपनियां अपने इश्यू ओपन कर चुकी हैं और रिपोर्ट्स की मानें तो इनके जरिए करीब 75,000 करोड़ रुपये जुटा चुकी हैं. इसके साथ ही नए आईपीओ ओपन होने का सिलसिला भी लगातार जारी है. वहीं अब सेबी से अप्रूवल मिलने के बाद ये छह कंपनियां भी अपने अपने स्टॉक्स बीएसई-एनएसई पर लिस्ट करवाएंगी. 

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ मार्केट में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement