नेपाल की ये 5 कंपनियां दुनियाभर में मशहूर, इस नूडल की हर घर में डिमांड!

नेपाल में संकट गहराता जा रहा है. जिसका असर अब कारोबार पर भी पड़ने लगा है. मौजूदा समय में देखें तो नेपाल की कंपनियां भले ही भारत या चीन जैसी वैश्विक दिग्गज न हों, लेकिन कई ब्रांड और कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं.

नेपाल में हिंसा का असर अब कारोबार पर पड़ रहा है. (Photo: Reuters)
नेपाल में हिंसा का असर अब कारोबार पर पड़ रहा है. (Photo: Reuters)

नेपाल उबल रहा है, नेपाल सरकार ने सोशल मीडिया (Social Media) पर बैन लगा दिया है. सरकार ने Facebook, YouTube, X (Twitter), Instagram समेत लगभग 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा दिया है. जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है.

दरअसल, नेपाल फिलहाल गंभीर राजनीतिक और सामाजिक संकट से गुजर रहा है, जहां डिजिटल सेंसरशिप से युवा सड़क पर उतर आया है. विरोध प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया है. जबकि सरकार अपने फैसले पर अडिग है. नेपाल में इससे आर्थिक संकट गहराने लगा है. वैसे तो नेपाल की करीब 3 करोड़ आबादी है. 

नेपाल का करीब 64% कुल व्यापार भारत के साथ होता है, जो लगभग $8.0 बिलियन (USD) तक पहुंचता है. भारत से नेपाल की आयात करीब $7.041 बिलियन की है, जबकि नेपाल से भारत की निर्यात $0.831 बिलियन की है. नेपाल की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि, सेवा, और पर्यटन पर निर्भर है. 

जब विरोध प्रदर्शन शहर-दर-शहर हो रहा है, तो कारोबार पर भी संकट पैदा हो सकता है. नेपाल के कई प्रोडक्ट्स और कंपनियां दुनिया भर मशहूर हैं. आज हम आपको 5 कंपनियों के बारे में बताएंगे, जिसकी दुनिया भर में पहचान है. भारत में भी इन प्रोडक्ट्स की पहुंच हैं. नेपाल की कंपनियां भले ही भारत या चीन जैसी वैश्विक दिग्गज न हों, लेकिन कई ब्रांड और कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी हैं. 

1. CG Corp Global (Chaudhary Group): यह नेपाल की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इसके Wai Wai Noodles पूरी दुनिया में मशहूर हैं. यह सीधे तौर पर नेस्ले की मैगी और आईटीसी की यिप्पी से प्रतिस्पर्धा करती है. कंपनी भारत के इंस्टेंट नूडल बाजार में 25% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखती है और इसका वार्षिक कारोबार ₹8 बिलियन ($96.2 मिलियन) है. इसके अलावा CG Corp होटल, रियल एस्टेट, सीमेंट और एनर्जी सेक्टर में भी काम करता है. इस ग्रुप का 30 से ज्यादा देशों में कारोबार है.

2. Chaubandi Chhaya/Nepal Tea Collective: नेपाल की चाय, खासकर इलाम की चाय, पूरी दुनिया में मशहूर है. Nepal Tea Collective अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई हिस्सों में नेपाली ऑर्गेनिक चाय एक्सपोर्ट करता है.

3. Himalaya Herbal Products (Nepal): आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट्स के कारण नेपाली हर्बल कंपनियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में जगह बना रही हैं. Himalaya Herbal Nepal और अन्य स्थानीय ब्रांड यूरोप और एशिया के बाजार में प्रसिद्ध हैं. 

4. Yeti Airlines/Buddha Air: नेपाली एविएशन कंपनियां मुख्य रूप से घरेलू उड़ानों के लिए जानी जाती हैं, लेकिन यति एयरलाइंस और बुद्धा एयर को हिमालयी क्षेत्र में पर्यटक उड़ानों के लिए दुनिया भर में पहचान मिली है. माउंट एवरेस्ट के ऊपर से फ्लाइट्स कराने के लिए ये ब्रांड विश्वभर के पर्यटकों में लोकप्रिय हैं. 

5. Himalayan Distillery/Khukri Rum: Khukri रम नेपाल का सबसे मशहूर अल्कोहल ब्रांड है. यह दुनिया के कई देशों में निर्यात होता है और नेपाली गोरखा संस्कृति से जुड़ी पहचान रखता है. खुकरी रम की शुरुआत नेपाल में 1959 में की गई थी. यह नेपाल से निकलने वाला पहला डार्क रुम ब्रांड माना जाता है. Khukri Rum का 80% से अधिक बाजार हिस्सा नेपाल में है. लेकिन यह जापान, दक्षिण कोरिया, हांगकांग, इटली, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी निर्यात होता है. 


 

