टमाटर के भाव सुनकर आप हो जाएंगे लाल, इन शहरों में दाम सातवें आसमान पर

सप्लाई (Supply) की दिक्कतों के कारण टमाटर की कीमतों (Tomato Prices) में पिछले एक महीने में तगड़ी उछाल आई है. पहले से महंगाई (Inflation) की मार से परेशान आम लोगों के लिए यह एक नई मुसीबत बनकर सामने आया है. मेट्रो सिटीज (Metro Cities) में टमाटर की खुदरा कीमतें (Tomato Retail Prices) 77 रुपये किलो तक पहुंच गई हैं. वहीं देश के कुछ शहरों में तो इसके भाव 100 रुपये के भी पार जा चुके हैं.

बड़े शहरों में कोलकाता में सबसे महंगा

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में टमाटर की कीमतें (Tomato Prices In Delhi) ज्यादा नहीं बढ़ी हैं. एक महीने पहले दिल्ली में खुदरा बाजार में टमाटर 30 रुपये किलो बिक रहा था, जो अभी बढ़कर 40 से 60 रुपये हो गया है. हालांकि अन्य मेट्रो सिटीज के हाल दिल्ली जैसे अच्छे नहीं हैं. मुंबई (Tomato Prices In Mumbai) में एक मई को टमाटर 36 रुपये किलो बिक रहा था और 01 जून को यह 74 रुपये पर पहुंच गया. इस दौरान चेन्नई में टमाटर की कीमतें (Tomato Prices In Chennai) 47 रुपये से बढ़कर 62 रुपये किलो हो गई. टमाटर की कीमतें सबसे ज्यादा कोलकाता (Tomato Prices In Kolkata) में बढ़ी हैं. महीने भर पहले इसका भाव महज 25 रुपये किलो था, जो अभी 77 रुपये किलो हो चुका है.

इन शहरों में टमाटर सौ रुपये के पार

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, देश के कुछ शहरों में तो टमाटर के भाव 100 रुपये प्रति किलोग्राम के भी पार निकल चुके हैं. आंकड़ों के अनुसार चार शहरों 'पोर्ट ब्लेयर (Port Blair), शिलॉन्ग (Shillong), कोट्टयम (Kottayam) और पतनमतिट्टा (Pathanamthitta)' में टमाटर ने शतक लगाया है. आंकड़ों के अनुसार, टमाटर के प्रमुख उत्पादक राज्यों आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh), कर्नाटक (Karnataka) और महाराष्ट्र (Maharshtra) के कई शहरों में इसका खुदरा भाव 50 से 100 रुपये किलो के बीच में है.

एक महीने में इतनी बढ़ी औसत कीमत

कारोबारियों और जानकारों का कहना है कि आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे प्रमुख टमाटर उत्पादक राज्यों से सप्लाई कम होने के चलते इसके दाम तेजी से बढ़े हैं. पूरे देश में टमाटर की औसत कीमतें (Tomato Average Prices) भी पिछले एक महीने में तेजी से बढ़ी हैं. एक मई को देश में टमाटर की औसत खुदरा कीमत 29.5 रुपये थी, जो बढ़कर एक जून को 52.30 रुपये पर पहुंच गई. इस तरह बीते एक महीने में टमाटर की औसत कीमत 77 फीसदी से बढ़ी है.