Tata, Maruti, Ola... लगातार टूट रहे थे ऑटो शेयर, GST छूट पर खबर आते ही भागने लगे, बाजार में भी तेजी!

शेयर बाजार (Stock Market) में दो दिनों से तेजी जारी है और ऑटो कंपनियों के स्टॉक (Auto Share) धुआंधार तेजी पर हैं. फिर बात टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) की हो, या फिर मारुति सुजुकी (Maruti Suzuki) की या इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी Ola Electric की, इनके शेयर शानदार तेजी दिखा रहे हैं. हालांकि, लंबे समय से इनमें गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन बीते 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जीएसटी सुधारों के प्रस्ताव को लेकर ऐलान किया. उसके बाद से ऑटो शेयरों जबरदस्‍त उछाल देखा जा रहा है.

400 अंक तक उछला सेंसेक्स

सबसे पहले बात कर लेते हैं शेयर मार्केट के बारे में, तो बता दें कि बीते कारोबारी दिन सोमवार को तूफानी तेजी के साथ बंद होने के बाद मंगलवार को सेंसेक्स-निफ्टी ने ग्रीन जोन में कारोबार की शुरुआत की और ओपनिंग में धीमी रफ्तार से चलने के बाद अचानक Sensex-Nifty ने रफ्तार पकड़ ली और BSE Sensex करीब 400 अंक तक उछल गया, जबकि 25,000 के स्तर के पार ट्रेड करता नजर आया.

हालांकि, बाजार में कारोबार बंद होने पर सेंसेक्स 370.64 अकों की तेजी लेकर 81,644.39 पर बंद हुआ, तो निफ्टी ने 103.70 अंक चढ़कर 24,980.65 के स्तर पर कारोबार क्लोज किया. इस बीच लार्जकैप से स्‍माल कैप कैटेगरी तक में शामिल ऑटो शेयर सबसे ज्यादा बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे, जो लंबे समय से गिरावट झेल रहे थे.

Advertisement

Tata Motors Share: दो दिन से गदर मचा रहे ऑटो शेयरों पर नजर डालें, तो मंगलवार को बीएसई की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल Tata Motors Stock सबसे ज्यादा उछला. इस टाटा स्टॉक ने 676.75 रुपये पर ट्रेड की शुरुआत की थी और फिर बाजार बंद होने तक ग्रीन जोन में ही कारोबार करता रहा. अंत में ये 3.62% की छलांग लगातर ये 700.50 रुपये पर बंद हुआ. इस शेयर में महज दो दिन में 5.54% का उछाल आया है. टाटा मोटर्स का मार्केट कैप भी बढ़कर 2.58 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया है. इससे पहले बीते एक साल में ये 42% के आस-पास टूट चुका था.



Maruti Suzuki India Share: अगला ऑटो स्टॉक मारुति सुजुकी इंडिया का है, जो दो दिन के कारोबार के दौरान आई तेजी के चलते 11% तक चढ़ गया है. टाटा मोटर्स के विपरीत ये ऑटो शेयर पहले से ही ग्रीन जोन में बना हुआ था, लेकिन सोमवार को अचानक इसमें 8 फीसदी से ज्यादा का उछाल देखने को मिला और मंगलवार को ये 14,070 रुपये पर खुलने के बाद करीब 2 फीसदी उछला और अंत में 1.19% की तेजी लेकर 14,235 रुपये पर क्लोज हुआ. कंपनी का मार्केट कैप बढ़कर 4.48 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

Advertisement

Ola Electric Share: मिडकैप कैटेगरी में शामिल इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक का शेयर भी लगातार तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है. ये भी बीते दो कारोबारी दिनों में धमाल मचा रहा है. मंगलवार को शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही ये तेजी पकड़ता दिखा और मार्केट क्लोह होने पर 9.02 फीसदी चढ़कर 44.96 रुपये पर क्लोज हुआ. ये EV Stock 41.56 रुपये पर खुला था. बता दें कि इस स्टॉक का 52 वीक का लो-लेवल 39.60 रुपये, जबकि हाई लेवल 157.40 रुपये है.

Hyundai Motor India Share: अगला ऑटो स्टॉक है हुंडई मोटर्स इंडिया लिमिटेड का शेयर, जो मंगलवार को 2423.40 रुपये पर खुला और मार्केट क्लोज होने पर 6.87% की जोरदार तेजी के साथ 2590 रुपये पर बंद हुआ. इससे पहले कारोबार के दौरान Hyundai India Share 26,24.50 रुपये तक उछला था. कंपनी के शेयर में तेजी के चलते इसका मार्केट कैप भी बढ़कर 3.13 लाख करोड़ रुपये हो गया. महज दो दिनों में ये शेयर 17 फीसदी के आस-पास उछला है.

Ashok Leyland Share: ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी अशोक लीलैंड लिमिटेड के शेयर में भी बाकी ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स की तरह ही तेजी जारी है. हालांकि, मंगलवार को ये बीते कारोबारी दिन की तुलना में कमजोर दिखा. 131.76 रुपये पर खुलने के बाद बाजार में कारोबार खत्म होने पर Ashok Layland Stock 133.36 रुपये पर क्लोज हुआ. लेकिन बीते दो दिनों में इसकी चाल देखें, तो ये 9.80 फीसदी तक उछल गया है. कंपनी का मार्केट कैप 39110 करोड़ रुपये है.

Advertisement

ऑटो पार्ट्स मेकर शेयरों में भी तेजी

न केवल कार-बाइक्स बनाने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली है, बल्कि Auto Parts बनाने वाली कंपनियों के शेयर भी खूब भाग रहे हैं. इनमें Sona Blw Share(2.52%), Apl Apollo Tubes (1.06%), Samvardhana Motherson Share (5.87%), Exide Industries Share (4.70%) की तेजी लेकर क्लोज हुआ. इन ऑटो शेयरों में तेजी के पीछे के कारण की बात करें, तो जैसा कि बताया इन तमाम ऑटो शेयरों में तूफानी तेजी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) द्वारा लाल किले से नए GST रिफॉर्म का ऐलान किए जाने के बाद आई है. उन्होंने कहा था कि दिवाली पर नया जीएसटी रिफॉर्म लागू होगा.

इसके बाद आई IE की एक रिपोर्ट में कहा गया कि केंद्र सरकार छोटी और बड़ी कारों के लिए टैक्स रेट्स (Tax Rates) में बदलाव पर विचार कर रही है. फिहलाल 28% के स्लैब में आने वालीं छोटी कारें, 18 फीसदी के टैक्स स्लैब में आ सकती हैं.

रिलायंस समेत ये 10 शेयर उछले

ऑटो शेयरों के अलावा अन्य ऐसे शेयरों की बात करें, जिनसे बाजार को सपोर्ट मिला. तो इनमें Adani Ports Share (3.16%), Reliance Share (2.82%), Eternal Share (2.15%) की तेजी लेकर बंद हुआ. मिडकैप में शामिल Paytm Share (4.58%), Bandhan Bank Share (3.98%), Nykaa Share (3.63%), Concor Share (3.19%) उछलकर क्लोज हुआ. वहीं स्मॉलकैप में Hleglas Share (20%), KIOCL Share (19.99%) और MCloud Share (12.15%) चढ़कर बंद हुआ.

Advertisement

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----