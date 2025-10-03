Tata Capital IPO: टाटा का ₹15511Cr का आईपीओ... दो दिन बाद कमाई का मौका, जानें एक-एक डिटेल

देश की सबसे पुराने बिजनेस घरानों में से एक टाटा ग्रुप का एक और आईपीओ (Tata IPO), शेयर बाजार में दस्तक देने के लिए तैयार है. आम निवेशकों के लिए इसे ओपन होने में महज दो दिन का समय बाकी है. हम बात कर रहे हैं टाटा कैपिटल के आईपीओ की, जिसे शुक्रवार को एंकर निवेशकों के लिए खोला जा रहा है और रिटेल निवेशक इसमें शनिवार-रविवार की छुट्टी के बाद 6 अक्टूबर से पैसे लगा सकेंगे. इस आईपीओ के प्राइस बैंड, लॉट साइज से लेकर इसकी लिस्टिंग डेट तक का खुलासा हो चुका है, आइए जानते हैं इसके बारे में...

8 अक्टूबर तक लगा सकेंगे बोली

Tata Capital IPO में रिटेल निवेशक 6 अक्टूबर से लेकर 8 अक्टूबर तक बोली लगा सकेंगे. इसके तहत कंपनी 47,58,24,280 शेयरों के लिए बोलिया आमंत्रित करने वाली है. इसमें 6,856 करोड़ रुपये के 21,00,00,000 फ्रेश शेयर, जबकि 8665.87 करोड़ रुपये वैल्यू के 26,58,24,280 ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए बेचे जाएंगे. इसके आईपीओ का अलॉटमेंट प्रोसेस 9 अक्टूबर को शुरू होगा, तो वहीं इसके स्टॉक की शेयर मार्केट लिस्टिंग 13 अक्टूबर को होगी.

टाटा कैपिटल का साइज-प्राइस बैंड

अगर आप टाटा के इस बड़े आईपीओ में पैसे लगाकर कमाई करने का प्लान बना रहे हैं, तो इसका साइज, प्राइस बैंड और लॉट साइज जान लेना जरूरी है. बता दें कि कंपनी की ओर से ये इश्यू ओपन मार्केट से कुल 15,511.87 करोड़ रुपये जुटाने के लिए लाया जा रहा है. 10 रुपये की फेस वैल्यू वाले शेयरों के लिए कंपनी की ओर से 310-326 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया है. टाटा कैपिटल के शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे.

कम से कम इतने पैसे लगाने होंगे

टाटा कैपिटल के आईपीओ का लॉट साइज 46 शेयरों का तय किया गया है. इसका मतलब है कि किसी भी निवेशक को कम से कम इतने शेयरों के बोली लगानी होगी. वहीं अधिकतक 13 लॉट या 598 शेयरों के लिए बोली लगा सकता है. अगर एक लॉट लेना है, तो फिर अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 14,996 रुपये खर्च करने होंगे, जबकि अधिकतम लॉट के लिए निवेशकों को 1,94,948 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना होगा.

खुलने से पहले ही GMP चढ़ा

शुक्रवार को इस टाटा आईपीओ को एंकर निवेशकों के लिए ओपन किया जा रहा है और उन्हें 14,23,87,284 शेयर ऑफर किए जाएंगे, जिनकी कुल वैल्यू 4641.83 करोड़ रुपये है. वहीं खास बात ये है कि टाटा कैपिटल का आईपीओ अभी ओपन भी नहीं हुआ है और इसने ग्रे-मार्केट में गदर मचाना भी शुरू कर दिया है. 3 अक्टूबर को सुबह 8 बजे के आस-पास ये 20 रुपये प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा था. इसके हिसाब से संभावित लिस्टिंग 346 रुपये हो सकता है. आईपीओ खुलने के बाद इसमें और इजाफे की उम्मीद जताई जा रही है.

अब तक का चौथा सबसे बड़ा आईपीओ

गौरतलब है कि टाटा कैपिटल का आईपीओ अब तक भारतीय आईपीओ मार्केट में लॉन्च किए गए सबसे बड़े इश्यू में चौथा होगा. इससे पहले हुंडई मोटर इंडिया ने 27,850 करोड़ रुपये का इश्यू लॉन्च किया था, जबकि भारतीय जीवन बीमा निगम के आईपीओ का साइज 20,550 करोड़ रुपये था. पेटीएम की पैरेंट कंपनी वन97 कम्युनिकेशंस भी इस लिस्ट में शामिल है और इसका इश्यू साइज 18,300 करोड़ रुपये था.

टाटा कैपिटल की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में बात करें, तो FY26 की पहली तिमाही में कंपनी ने जोरदार प्रदर्शन किया था और 1,041 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट कमाया, जो सालभर पहले की समान अवधि में कमाए गए 472 करोड़ रुपये के लाभ के दोगुने से भी ज्‍यादा है. कंपनी की कुल इनकम भी जून 2024 तिमाही के 6,557 करोड़ रुपये से बढ़कर इस तिमाही में 7,692 करोड़ रुपये हो गई.

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

