ये क्या? रेड जोन में शुरुआत... फिर अचानक भागने लगा शेयर बाजार, ये 10 स्टॉक उछले

शेयर बाजार में बीते कुछ दिनों से लगातार तेजी का सिलसिला जारी है. हालांकि, सप्ताह के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार को मार्केट की चाल बदली-बदली नजर आई. दरअसल, दोनों इंडेक्स रेड जोन में ओपन हुए, लेकिन महज दो मिनट में ही ये गिरावट थम गई और सेंसेक्स-निफ्टी तेजी पकड़ते हुए नजर आने लगे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स करीब 200 अंक फिसलकर खुला और फिर 145 अंक तक चढ़ गया. वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी ने भी गिरावट के साथ शुरुआत करने के बाद सेंसेक्स की तरह ही तेजी पकड़ ली. शुरुआती कारोबार के दौरान जोमैटो की पैरेंट कंपनी एटरनल से लेकर अडानी पोर्ट्स तक के शेयर बढ़त के साथ कारोबार करते दिखे.

सुस्ती के साथ सेंसेक्स-निफ्टी की ओपनिंग

शेयर मार्केट में कारोबार शुरू होने पर बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 81,425.15 की तुलना में गिरावट लेकर 81,217.30 पर ओपन हुआ, लेकिन महज दो मिनट रेड जोन में ट्रेड करने के बाद इसने जोरदार रिकवरी की और 81,583.88 के लेवल पर पहुंच गया. सेंसेक्स की चाल से चाल मिलाकर चलते हुए एनएसई का निफ्टी इंडेक्स भी अपने पिछले कारोबारी बंद 24,973.10 के मुकाबले मामूली गिरावट लेकर 24,945 पर खुला, लेकिन फिर 25,000 के पार निकल गया.

मिले जुले ग्लोबल संकेतों और गिफ्ट निफ्टी की सपाट चाल के बीच भारतीय बाजार में हलचल देखने को मिली और 4073 शेयरों ने फ्लैट ओपनिंग की. शुरुआती कारोबार में सबसे तेज उछलने वाले शेयरों में एटरनल, अडानी पोर्ट्स के अलावा एनटीपीसी, ओएनजीसी, जियो फाइनेंशियल, टीसीएस के साथ एसबीआई के शेयर रफ्तार पकड़ते नजर आए, तो वहीं दूसरी ओर एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस, डॉ रेड्डीज लैब, ट्रेंट, टाटा स्टील और टाटा कंज्यूमर के शेयर गिरावट के साथ ओपन हुए.

सबसे तेज उछलने वाले 10 शेयर

बाजार में कारोबार की शुरुआत के दौरान सबसे तेज रफ्तार के साथ ओपनिंग करने वाले टॉप-10 शेयरों पर नजर डालें, तो एटरनल शेयर (2%), अडानी पोर्ट्स शेयर (1.60%) और एनटीपीसी शेयर (1.50%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहा था. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में शामिल पीएसबी (3.57%), एनएचपीसी (3.11%), बैंक ऑफ इंडिया (2.85%), यूको बैंक (2.51%) और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (2.18%) की उछाल में ट्रेड कर रहे थे. स्मॉलकैप शेयरों में शामिल इंडोको शेयर 16.30% और ग्रीन पैनल शेयर 13% चढ़कर कारोबार कर रहे थे.

ये शेयर गिरावट के साथ कर रहे ट्रेड

ग्रीन मार्केट में भी गिरावट के साथ कारोबार करने वाले शेयरों को देखें, तो इनमें स्मॉलकैप के गुडलक शेयर (7.10%), कार ट्रेड शेयर (3.87%) और क्विकहील शेयर (2.85%) की गिरावट में कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा मिडकैप में फ्लूरोकेमिकल शेयर (3.76%), ओलेक्ट्रा शेयर (2.10%), ग्लेनमार्क (2%) फिसलकर ट्रेड कर रहे थे. लार्जकैप कंपनियों में शामिल इंफोसिस और टेक महिंद्रा के शेयर में सबसे तेज गिरावट देखने को मिली.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

