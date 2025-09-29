एशिया कप में टीम इंडिया की जीत को शेयर बाजार का सलाम, जोश में सेंसेक्स-निफ्टी, ये 10 शेयर भागे

एशिया कप 2025 में भारत की पाकिस्तान पर धमाकेदार जीत को भारतीय शेयर बाजार ने भी सलाम किया है. सुस्त शुरुआत के बाद अचानक सेंसेक्स-निफ्टी ने तेज रफ्तार पकड़ ली है. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स जहां 300 अंक से ज्यादा तेजी लेकर कारोबार करता नजर आया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 भी अपने पिछले बंद के मुकाबले मामूली बढ़त लेकर खुलने के बाद 100 अंक से ज्यादा उछलकर कारोबार कर रहा था. बाजार में आई इस तूफानी तेजी के बीच टाटा स्टील से लेकर टाइटन कंपनी तक के शेयर रफ्तार पकड़कर कारोबार कर रहे थे.

80700 के पार निकला सेंसेक्स

बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स अपने पिछले शुक्रवार के बंद 80,426.46 की तुलना में तेजी लेकर सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को 80,588.77 पर ओपन हुआ और कुछ देर सुस्ती के साथ कारोबार करने के बाद अचानक इसकी चाल बदल गई और ये 330 अंक से उछलकर 80,758.45 के लेवल पर कारोबार करने लगा. सेंसेक्स की तरह ही एनएसई निफ्टी ने भी रफ्तार पकड़ ली और अपने पिछले बंद 24,654.70 से मुकाबले तेजी लेकर 24,728.55 पर ओपन होने के बाद 100 अंक से ज्यादा चढ़कर 24,765.30 पर ट्रेड करता हुआ नजर आया.

TATA समेत ये शेयर उछले

बाजार में तेजी के बीज शुरुआती कारोबार के दौरान सबसे ज्यादा उछलने वाले शेयरों की बात करें, तो लार्जकैप कंपनियों में शामिल BEL (2.84%), Eternal (2.16%), SunPharma (2%), Titan (1.60%) और Tata Steel (1.30%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा मिडकैप कंपनियों में Petronet (2.75%), Bandhan Bank (2.70%) और 360One (2.67%) की तेजी, जबकि स्मॉलकैप में Panorama (10.59%) और Jaykay Share (10%) की उछाल के साथ ट्रेड कर रहा था.

Advertisement

गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे ये स्टॉक

खबर लिखे जाने तक सेंसेक्स की लार्जकैप कैटेगरी में शामिल 30 में से 25 शेयर ग्रीन जोन में कारोबार कर रहे थे. इस बीच मिडकैप 279.12 अंक की उछाल, जबकि स्मॉलकैप 337.64 अंक की बढ़त में था. हालांकि, तमाम कंपनियों के शेयर बाजार में तेजी के बावजूद रेड जोन में भी नजर आए. सबसे ज्यादा फिसलने वाले शेयरों में Axis Bank (1.50%), JSL (4.10%), Dixon (3.50%) और Ola Electric (1.50%) रहे.

टीम इंडिया ने पाकिस्तान को हराया

बता दें कि एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में रविवार को टीम इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से शिकस्त कर ट्रॉफी अपने नाम की. भारत के धुरंधरों ने पाकिस्तानी टीम को धूल चटाते हुए 9वीं बार एशिया कप पर कब्जा जमाया. फाइनल मुकाबले में मिडिल ऑर्डर बैटर तिलक वर्मा ने बल्ले से कमाल दिखाया, तो वहीं कुलदीप यादव की गेंदबाजी के आगे पाकिस्तानी खिलाड़ी पस्त नजर आए.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----