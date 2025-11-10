कोई 10% तो कोई 15% भागा... शेयर बाजार में तूफानी तेजी, इन 10 शेयरों ने मचाया गदर

शेयर बाजार (Stock Market) में सोमवार को बीते सप्ताह की गिरावट पर ब्रेक लग गया और दोनों इंडेक्स तूफानी तेजी के साथ भागे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex शुरुआती कारोबार में 400 अंक से ज्यादा उछल गया, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का Nifty 100 अंकों से ज्यादा की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा था. इस बीच लार्ज कैप कंपनियों में आईटी सेक्टर के शेयर गदर मचाते दिखे और सबसे ज्यादा Infosys, HCl, TCS के शेयर भागे.

और पढ़ें

सेंसेक्स 83600 के पार निकला

शेयर मार्केट की तेज शुरुआत के बीच बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 82,216 की तुलना में सुस्ती के साथ 83,198 पर खुला, लेकिन अचानक इसकी रफ्तार तेज हो गई और BSE Sensex 480 पॉइंट्स से ज्यादा की छलांग लगाकर 83,695.96 पर कारोबार करता हुआ नजर आने लगा. सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी की भी चाल देखने को मिली. NSE Nifty ने अपने पिछले बंद 25,492 की तुलना में मामूली बढ़त लेकर 25,503 पर कारोबार शुरू किया और फिर अचानक ये 150 अंक के आसपास उछलकर 25,641 पर पहुंच गया.

IT कंपनियों समेत ये 10 शेयर भागे

Share Market में शुरुआती कारोबार के दौरान सबसे ज्यादा उछाल भरने वाले स्टॉक्स के बारे में बात करें, तो आईटी शेयर सबसे आगे नजर आए. बीएसई लार्जकैप में शामिल Infosys Share (2.60%), HCL Tech Share (1.90%), TCS Share (1.50%) की तेजी लेकर ट्रेड कर रहे थे. इसके अलावा मिडकैप कैटेगरी में नेशनल एल्युमिनियम (7.42%), Nykaa Share (5.96%), Emcure Share (5.80%) और UnoMida Share (5%) चढ़कर कारोबार कर रहे थे. स्मॉलकैप कंपनियों में Gallantt Share (15%), तो KRSNN Share (14%) और Lumax Tech Share (13.50%) तक उछला.

Advertisement

1538 शेयरों ने की तेज ओपनिंग

सोमवार को शेयर बाजार में तेजी के साथ शुरू हुए कारोबार के दौरान 1538 कंपनियां ऐसी रहीं, जिनके स्टॉक अपने पिछले बंद के मुकाबले बढ़त लेकर ग्रीन जोन में ओपन हुए. इसके अलावा 1029 कंपनियों के शेयरों की गिरावट के साथ लाल निशान पर शुरुआत हुई. जबकि, 222 कंपनियों के शेयर ऐसे थे, जिनके भाव में किसी भी तरह का कोई बदलाव देखने को नहीं मिला.

अन्य तेजी के साथ कारोबार करने वाले शेयरों में Asian Paints, L&T, Jio Financial, Reliance Industries शामिल रहे. वहीं दूसरी ओर बाजार में तेजी के बावजूद Trent, Apollo Hospitals, Max Healthcare, Maruti Suzuki और Dr Reddy's Labs जैसे शेयर गिरावट में नजर आए.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----