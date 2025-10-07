scorecardresearch
 

ये तीन कारण... जिनसे आज भी शेयर बाजार का जोश हाई, सेंसेक्स 82000 के पार

शेयर बाजार में मंगलवार को भी तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई और सेंसेक्स-निफ्टी दौड़ लगाते हुए नजर आए. शुरुआती कारोबार के दौरान ही बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स 400 अंक से ज्यादा उछलकर 82,000 के पार निकल गया.

शेयर बाजार में मंगलवार को भी ग्रीन जोन में कारोबार (Photo: AI Generated)
शेयर बाजार में सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को भी मंगल ही मंगल नजर आ रहा है. दोनों इंडेक्स सेंसेक्स-निफ्टी तूफानी तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं. एक ओर जबां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला Sensex जहां खुलने के कुछ ही देर बाद 400 अंकों से ज्यादा छलांग लगाकर 82,000 के पार नजर आया, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज Nifty भी 25,000 के ऊपर टिका हुआ है. शुरुआती कारोबार के दौरान बजाज फाइनेंस से लेकर जोमैटो और एचडीएफसी बैंक तक के शेयर तेज रफ्तार से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं.  

खुलते ही सेंसेक्स ने लगा दी दौड़
शेयर मार्केट ओपन होने के साथ ही सेंसेक्स और निफ्टी ने मामूली बढ़त के साथ शुरुआत की, लेकिन फिर अचानक तेजी पकड़ते हुए नजर आए. बीएसई का इंडेक्स अपने पिछले बंद 81,790.12 की तुलना में उछलकर 81,883.95 पर खुला और फिर तेज रफ्तार के साथ भागते हुए 400 अंक से ज्यादा की छलांग लगा गया और 82,141.84 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आया. एनएसई के निफ्टी की चाल भी सेंसेक्स की तरह ही रही और ये अपने पिछले कारोबारी बंद 25,077.65 की तुलना में मामूली बढ़त लेकर 25,085.30 पर खुलने के बाद अचानक 100 अंकों से ज्यादा की तेजी लेकर 25,202 पर ट्रेड करता दिखाई दिया. 

1277 शेयरों की धुआंधार शुरुआत
पॉजिटिव ग्लोबल संकेतों के बीच ग्रीन जोन में हुई बाजार की शुरुआत के दौरान करीब 1277 कंपनियों के शेयरों ने अपने पिछले बंद के मुकाबले तेज बढ़त के साथ ओपनिंग की, जबकि 979 कंपनियों के शेयर गिरावट के साथ रेड जोन में ओपन हुए. वहीं 187 शेयर ऐसे थे, जिनकी फ्लैट शुरुआत हुई यानी कोई बदलाव नजर नहीं आया. शुरुआती कारोबार में ONGC, Bajaj Finance, Tata Steel, SBI Life Insurance के स्टॉक सबसे तेज भागने वाले शेयरों में आगे रहे. वहीं दूसरी ओर Trent, Max Health, Axis Bank, TCS और Shriram Finance जैसे शेयरों ने खराब शुरुआत की. 

सबसे तेज शुरुआत वाले ये 10 शेयर
मंगलवार को सबसे तेज शुरुआत करने वाले टॉप-10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, तो लार्जकैप कैटेगरी में शामिल भारती एयरटेल (1.90%), एटरनल (1.70%), आईसीआईसीआई बैंक (1.40%) और रिलायंस (1.10%) की बढ़त बनाकर कारोबार कर रहे थे. वहीं मिडकैप कैटेगरी में व्हर्लपूल (3%), पॉलिसी बाजार (2.95%), फेडरल बैंक (2.56%) और फर्स्टक्राई का शेयर (2.30%) की तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे. स्मॉलकैप कंपनियों में एस्टर शेयर (14.86%), तो माइंडटेक शेयर (13.10%) की उछाल लिए हुए थे. 

बाजार में तेजी के ये बड़े कारण 
शेयर बाजार में तेजी के पीछे के बड़े कारणों की बात करें, तो मार्केट एनालिस्ट तीन बड़ी वजह बता रहे हैं. उनका कहना है कि इनमें पहली बड़ी कंपनियों से दूसरी तिमाही के नतीजों के अपडेट उत्साहजनक नजर आ रहे हैं. दूसरी त्योहारी सीजन में खर्च में शुरुआती तेजी से बाजार को सपोर्ट मिलता दिख रहा है और तीसरा बड़ा कारण GST कलेक्शन में हालिया छूट के बाद भी सुधार रहा है. इन सबने मिलकर भारत के ग्रोथ आउटलुक और कॉर्पोरेट इनकम की दिशा के बारे में पॉजिटिव सेंटीमेंट को और भी मजबूत किया है.

जियोजित इन्वेस्टमेंट्स के मुख्य निवेश रणनीतिकार डॉ. वीके विजयकुमार ने कहा कि मौजूदा हल्की तेजी और भी तेज हो सकती है. उन्होंने कहा कि भारत में विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) की बिकवाली अब धीरे-धीरे कम हो रही है, क्योंकि अन्य बाजारों में भारी तेजी ने उनके मूल्यांकन को बढ़ा दिया है. मजबूत त्यौहारी डिमांड, लिक्विडिटी में सुधार भी काम आ रहा है, जिससे दलाल स्ट्रीट कम से कम निकट भविष्य में अपनी तेजी को बनाए रखने के लिए तैयार है.

झूमते बाजार में भी बिखरे ये शेयर
अब बात करें, शेयर मार्केट में जोरदार तेजी के बावजूद गिरावट में कारोबार करने वाले शेयरों के बारे में, तो लार्जकैप में ट्रेंट लिमिटेड का शेयर करीब 2% फिसलकर ट्रेड कर रहा था. तो वहीं एक्सिस बैंक, टीसीएस में भी 1 फीसदी से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली. मिडकैप में शामिल शेयरों में सबसे ज्यादा कोरोमंडल, आईकेएस और दीपक नाइट्रेट के शेयर बिखरे हुए नजर आए. इसके अलावा टाटा एलेक्सी, गो-डिजिट और एस्कॉर्ट का शेयर भी रेड जोन में बना हुआ था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

