लगातार पांचवे दिन बाजार बमबम, सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन... Titan-TCS खुलते ही बने रॉकेट

शेयर बाजार में बुधवार को तेजी के साथ कारोबार की शुरुआत हुई. सेंसेक्स-निफ्टी ने अपने पिछले बंद के मुकाबले बढ़त बनाते हुए ओपनिंग की और इस दौरान बीएसई लार्जकैप में शामिल 30 में से 21 शेयर ग्रीन जोन में ट्रेड करते दिखे.

शेयर बाजार में बुधवार को भी जारी है तेजी का सिलसिला (Photo: ITG)
शेयर बाजार में बुधवार को भी जारी है तेजी का सिलसिला (Photo: ITG)

शेयर बाजार (Stock Market) में तेजी का सिलसिला जारी है और बुधवार को लगातार पांचवे कारोबारी दिन सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन जोन में ओपन हुए. ओपनिंग के साथ ही जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 300 अंक से ज्यादा चढ़कर 82,200 के पार निकल गया, तो वहीं दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी अपने पिछले बंद की तुलना में बढ़त के साथ खुला. शुरुआती कारोबार में टाटा ग्रुप की Titan कंपनी का शेयर रॉकेट की रफ्तार से भागता हुआ नजर आया, तो वहीं TCS, Infosys से लेकर HCL Tech तक के स्टॉक्स में भी शानदार तेजी दिखी. 
 

