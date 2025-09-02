scorecardresearch
 

रिलायंस के शेयर ने तोड़ी सुस्ती... आज 2% से ज्यादा उछला, सेंसेक्स ने भी लगाई 300 अंक की छलांग

Stock Market Zooms: शेयर बाजार में तेजी का सिलसिला जारी है और सोमवार की तरह मंगलवार को भी सेंसेक्स-निफ्टी ग्रीन जोन में ओपन हुए. इस बीच मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस का शेयर तेज रफ्तार पकड़ता नजर आया.

Advertisement
X
शेयर बाजार में जारी तेजी का सिलसिला (Photo: AI)
शेयर बाजार में जारी तेजी का सिलसिला (Photo: AI)

शेयर बाजार में तेजी लगातार दूसरे दिन जारी है, मिले-जुले ग्लोबल संकेतों के बीच सेंसेक्स-निफ्टी मंगलवार को भी ग्रीन जोन में ओपन हुए. एक ओर जहां बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 80500 के पार ओपन हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स भी अपने पिछले बंद के मुकाबले उछाल के साथ कारोबार की शुरुआत करता नजर आया. इस बीच काफी दिनों से सुस्त पड़े देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में ओपनिंग के साथ ही जोरदार तेजी देखने को मिली है. 

सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी जारी
बीएसई का सेंसेक्स अपने पिछले बंद 80,364.49 की तुलना में 80,520.09 के लेवल पर ओपन हुआ और कुछ ही मिनटों में ये 8057.94 के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आया. इसके साथ ही एनएसई का निफ्टी अपने पिछले कारोबारी बंद 24,625.05 के मुकाबले मामूली उछाल के साथ 24,653 पर खुला और फिर इसके बाद ये तेज रफ्तार पकड़ते हुए नजर आया और 24,685.85 पर ट्रेड करने लगा. 

सुस्ती से जागा रिलायंस का शेयर 
शेयर बाजार में कारोबार ओपन होने के साथ ही कई दिनों से गिरावट झेल रहा मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस का शेयर मंगलवार को ओपनिंग के साथ ही रफ्तार पकड़ता हुआ नजर आया. ये अंबानी स्टॉक 2.05% की उछाल के साथ 1381 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. शेयर में लौटी तेजी के चलते रिलायंस का मार्केट कैपिटल भी उछलकर एक बार फिर 19 लाख करोड़ रुपये के पार जा पहुंचा. 

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Rise
कोई 10%... तो कोई 15% भागा, इन शेयरों ने दिखाया दम, शेयर बाजार में बम-बम 
Stock Market Surge
शेयर बाजार में ट्रंप टैरिफ का डर खत्म... गिरावट पर लगा ब्रेक, सेंसेक्स-निफ्टी में तूफानी तेजी 
Tata Capital IPO Next Month
Tata के एक और IPO का इंतजार खत्म, साइज- ₹17200 करोड़, इसी महीने देगा दस्तक  
Trump Tariff Impact On FPI
6 महीने में सबसे ज्यादा... विदेशी निवेशकों ने निकाले ₹35000Cr, ट्रंप टैरिफ से बिगड़ा मूड  
Reliance HDFC Investors Loss
5 दिन... ₹70000Cr स्वाहा, टैरिफ से रिलायंस के निवेशकों का बुरा हाल, HDFC भी धराशायी  
Advertisement

इसके अलावा लार्जकैप कंपनियों में शामिल एटरनल शेयर (1.74%), एनटीपीसी शेयर (1.36%), पावर ग्रिड शेयर (1.35%), एचयूएल शेयर (1.20%) की तेजी लेकर कारोबार करता दिखा. 

मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों पर नजर 
लार्जकैप स्टॉक्स के अलावा अगर नजर डालें, मिडकैप और स्मॉलकैप कैटेगरी में शामिल कंपनियों के शेयरों पर, तो सन टीवी शेयर (6.54%), फोनिक्स शेयर (4.47%), जेएसडब्ल्यू इंफ्रा शेयर (2.18%) और ओलेक्ट्रा शेयर (2.10%) की तेजी लेकर कारोबार कर रहे थे. इसके अलावा पीएसबी, एमआईएसीएल, सेंट्रल बैंक, गोदरेज प्रॉपर्टी के शेयर भी ग्रीन जोन में बने हुए थे. 

वहीं स्मॉलकैप में रेणुका इंडस्ट्री का शेयर 12.20 फीसदी की जोरदार तेजी लेकर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा शुगर कंपनियों के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली. इनमें शामिल धर्मपुर शुगर जहां 11.59%, अवध शुगर में 8.92%, तो वहीं उत्तम शुगर 8.83% की उछाल के साथ कारोबार कर रहा था. इसके अलावा मोबीक्विक शेयर (9.59%), आईटीआई शेयर (8.30%) चढ़कर ट्रेड कर रहा था. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement