शेयर बाजार आज भी तेजी पर खुला, लेकिन इसमें बड़ी उछाल नहीं देखी जा रही है. 9.23 बजे सुबह सेंसेक्स 155.26 अंक चढ़कर 81,703.99 पर कारोबार कर रहा था. वहीं निफ्टी 51.80 अंक चढ़कर 25,057.30 पर कारोबार कर रहा था. निफ्टी बैंक में तेज गिरावट आई है, ये अभी 54.95 अंक गिरकर 54,614.65 पर कारोबार कर रहा है.
बीएसई टॉप 30 शेयरों की बात करें तो 9 शेयरों में गिरावट आई है, जबकि 21 शेयर तेजी दिखा रहे हैं. इंफोसिस के शेयर में 2 फीसदी और मारुति, टाटा मोटर्स जैसे शेयर्स में 1 फीसदी की तेजी आई है. हिंदुस्तान लीवर और HDFC Bank के शेयर में आज 1 फीसदी की गिरावट देखी जा रही है. FMCG, मीडिया और पीएसयू बैंक सेक्टर में गिरावट है. ऑटो, आईटी, मेटल और फार्मा के शेयर में अच्छी तेजी है.
क्यों नहीं चल रहा शेयर बाजार?
शेयर बाजार में तेजी तो आ रही है, लेकिन निवेशकों के उम्मीद के मुताबिक उतनी उछाल नहीं देखी जा रही है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि टैरिफ पर अनिश्चितता बने रहने के कारण भारतीय मार्केट को मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है. टैरिफ के कारण ग्लोबल स्तर पर मार्केट भी प्रभावित हुआ है. रुपये में भी गिरावट देखी जा रही है. वहीं अमेरिका और भारत के रिश्तों में अभी सुधार नहीं आई है. इसके अलावा, विदेशी निवेशक भी भारतीय बाजार से लगातार बिकवाली कर रहे हैं.
94 शेयरों में अपर सर्किट
बीएसई के 3,187 शेयरों में से सिर्फ 1,947 शेयरों में तेजी आई है. 1055 शेयरों में गिरावट आई है और 185 शेयर अनचेंज हैं. 43 शेयरों ने आज लोअर सर्किट लगाया है, जबकि 94 शेयरों ने अपर सर्किट लगाया है. 20 शेयर 52 सप्ताह के निचले स्तर पर और 56 शेयर 52 सप्ताह के उच्चतम स्तर पर है.
इन शेयरों में अच्छी तेजी
JBM Auto के शेयर में आज 8 फीसदी की तेजी है. शक्ति पम्प के शेयर में 7.30 फीसदी की उछाल है. धानी सर्विस के शेयर में 6 फीसदी, लक्ष्मी ऑर्गेनिक के शेयर में 4%, एमसीएक्स और बीएसई के शेयर में 2 फीसदी से ज्यादा की उछाल आई है. Infosys और Lupin के शेयरों में भी 2 फीसदी से ज्यादा की तेजी आई है.
(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)