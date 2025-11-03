scorecardresearch
 

अचानक शेयर बाजार ने मारी पलटी... सेंसेक्स फिर 84000 के पार, मिड-स्मॉलकैप ने दिखाया दम

Stock Market Back In Green: शेयर बाजार में सुस्ती के साथ कारोबार शुरू हुआ और सेंसेक्स-निफ्टी सोमवार को रेड जोन में खुले, लेकिन करीब दो घंटे के कारोबार के बाद अचानक दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में लौट आए.

गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार में अचानक रिकवरी (File Photo: ITG)
गिरावट के साथ खुले शेयर बाजार में अचानक रिकवरी (File Photo: ITG)

शेयर बाजार ने सोमवार को गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की थी, लेकिन दो घंटे की ट्रेड के बाद अचानक सेंसेक्स-निफ्टी ने पलटी मार दी. दोनों इंडेक्स रेड जोन से अचानक ग्रीन जोन में कारोबार करते हुए नजर आने लगे. मिड और स्मॉलकैप इंडेक्स में तेजी का सपोर्ट बाजार को मिला. Sensex जहां 250 अंकों की गिरावट लेने के बाद रिकवरी दिखाते हुए 84000 के पार निकल गया, तो वहीं Nifty भी कुछ ऐसी ही चाल चलता हुआ दिखाई दिया. 

रिकवरी मोड में आ गए सेंसेक्स-निफ्टी
शेयर मार्केट में सुस्ती के साथ शुरू हुए कारोबार के दौरान 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद 83,938.71 के मुकाबले फिसलकर 83,835.10 पर ओपन हुआ और फिर तेजी से गिरते हुए 83,609 तक फिसल गया. करीब 2 घंटे के कारोबार के बाद इसने पलटी मारी और ग्रीन जोन में ट्रेड करते हुए 84,052 के लेवल पर जा पहुंचा. सेंसेक्स की तरह ही निफ्टी ने भी अपने पिछले बंद 25,722 की तुलना में गिरकर 25,696 पर ट्रेड शुरू किया, फिर अचानक उछलकर 25,773 तक चढ़ गया. 

मिड-स्मॉलकैप में जोरदार तेजी 
शेयर बाजार में अचानक लौटी तेजी में मिडकैप और स्मॉलकैप इंडेक्स का अहम रोल रहा, जबकि लार्जकैप में भी मामूली रिकवरी देखने को मिली है. BSE SmallCap खबर लिखे जाने तक 328 अंकों की बढ़त लेकर कारोबार कर रहा था. इस बीच इसमें शामिल Dredging Corporation of India का शेयर 20%, तो वहीं Dolphin Share में भी 20 फीसदी का जोरदार उछाल आया. अन्य स्मॉलकैप शेयरों की बात करें, तो LG Balakrishnan & Bros Share (15%), KMEW Share (12.6%) और BLSE Share (11%) तेजी के साथ कारोबार कर रहा था. 

मिडकैप इंडेक्स 170 अंकों की उछाल में था और इस कैटेगरी को देखें, तो Schaeffler India Share (9%), 3Minda Share (5%), Aarti Industries Share (3.10%), Gland Pharma Share (3%), Phoenix Ltd Share (2.96%), Indian Bank Share (2.60%) की तेजी लेकर ट्रेड कर रहे थे. 

इन शेयरों में शुरुआत से ही गिरावट 
बात करें, बाजार के ग्रीन जोन में लौटने के बाद भी गिरावट के साथ कारोबार करने वाले शेयरों के बारे में, तो इनमें लार्जकैप में शामिल मारुति शेयर (3.45%), आईटीसी शेयर (2%) फिसलकर ट्रेड कर रहा था. तो वहीं मिडकैप कैटेगरी में जेके सीमेंट और पतंजलि स्टॉक पांच फीसदी से ज्यादा टूटकर कारोबार कर रहे थे. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

