scorecardresearch
 

Stock Market Rally: ये 2 कारण... शेयर बाजार हुआ बमबम, इन 10 शेयरों में तूफानी तेजी!

शेयर बाजार में आज शानदार तेजी देखी गई. सेंसेक्‍स 700 अंक चढ़कर बंद हुआ, जबकि निफ्टी में 225 अंकों की तेजी देखने को मिली. इस तेजी के पीछे आरबीआई का ऐलान माना जा रहा है.

Advertisement
X
शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: Pixabay)
शेयर बाजार में शानदार तेजी. (Photo: Pixabay)

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट को अनचेंज रखा. इसके साथ ही शेयर के बदले लोन की लिमिट बढ़ा दी. इसके अलावा, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया और महंगाई का अनुमान घटा दिया. आरबीआई के इन सभी ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली. 

सेंसेक्‍स 715.69 अंक चढ़कर 80,983.31 रुपये पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 225.20 अंक चढ़कर 24,836.30 पर क्‍लोज हुआ. बैंक निफ्टी में 712 अंकों की उछाल देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी फाइनेंस सर्विस इंडेक्‍स में 360 अंकों की तेजी रही. 

बीएसई टॉप 30 शेयरों में से 8 शेयर गिरावट पर रहे और 22 शेयर तेजी पर बंद हुए. सबसे ज्‍यादा तेजी टाटा मोटर्स के शेयर 5.54 प्रतिशत की तेजी आई. कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 3.45 फीसदी की उछाल रही और सन फार्मा के शेयर में भी 3.45 फीसदी की उछाल रही है. इसके अलावा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफस बैंक शेयर भी करीब 2 फीसदी तक उछलकर बंद हुए. 

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Surge
GDP, महंगाई और रुपया... RBI ने ऐसा क्या कहा कि रॉकेट बन गया शेयर बाजार? 
BMW IPO Crash Listing
लिस्टिंग पर कंगाल! झटके में 21% गिरा BMW का शेयर 
Stock market crash after tariff
RBI के फैसले से पहले Sensex क्रैश... 8 दिन में 2746 टूटा, अब आगे क्‍या करें 
अचानक LG कंपनी ने IPO लाने का किया ऐलान, 7 अक्टूबर को खुलेगा... जानिए डिटेल्स 
Stock Market Surge
तूफानी शुरुआत के बाद अचानक फिसला शेयर बाजार, फिर भी गदर मचा रहे ये 10 स्टॉक 

क्‍यों आई ये तेजी? 
शेयर बाजार में आज की तेजी का बड़ा कारण RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिया गया फैसला ही माना जा रहा है. आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया है और महंगाई में कटौती की उम्‍मीद जताई है. इसके अलावा, रुपये पर भी चिंता व्‍यक्‍त की है. 

Advertisement

सितंबर महीने के ऑटो कंपनियों के सेल आंकड़े आज आए. जिसमें महिंद्रा ने साल दर साल आधार पर 16 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है. बाकी कंपनियों का भी सेल डाटा शानदार होने की उम्‍मीद है. 

इन 10 शेयरों में तूफानी तेजी रही! 
Greenpanel Industries के शेयर में 10 फीसदी की तेजी रही. नेटवेब टेक्‍नोलॉजी के शेयर 11.34 फीसदी चढ़कर बंद हुआ. नजारा टेक्‍नोलॉजी के शेयर 9 फीसदी चढ़ा, सनटीवी नेटवर्क 15 फीसदी चढ़ा, Neuland Laboratories के शेयर 5.35 फीसदी की तेजी रही. गार्डेन रीच शिपब्लिडर्स के शेयर में 5 फीसदी की तेजी आई है. केपीआईटी टेक के शेयर में 5 फीसदी की तेजी रही और टाटा मोटर्स के शेयर में 5.5 फीसदी की उछाल रही. 

किस सेक्‍टर में अच्‍छी उछाल 
फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक और हेल्‍थकेयर सेक्‍टर्स में 1 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी रही. सिर्फ पीएसयू बैंक को छोड़कर सभी सेक्‍टर ग्रीन जोन में बंद हुए. यह तेजी आरबीआई के मॉनिटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद आया है. 

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सालहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement