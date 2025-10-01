Stock Market Rally: ये 2 कारण... शेयर बाजार हुआ बमबम, इन 10 शेयरों में तूफानी तेजी!

भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए रेपो रेट को अनचेंज रखा. इसके साथ ही शेयर के बदले लोन की लिमिट बढ़ा दी. इसके अलावा, जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ा दिया और महंगाई का अनुमान घटा दिया. आरबीआई के इन सभी ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में शानदार तेजी देखने को मिली.

सेंसेक्‍स 715.69 अंक चढ़कर 80,983.31 रुपये पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 225.20 अंक चढ़कर 24,836.30 पर क्‍लोज हुआ. बैंक निफ्टी में 712 अंकों की उछाल देखने को मिली, तो वहीं निफ्टी फाइनेंस सर्विस इंडेक्‍स में 360 अंकों की तेजी रही.

बीएसई टॉप 30 शेयरों में से 8 शेयर गिरावट पर रहे और 22 शेयर तेजी पर बंद हुए. सबसे ज्‍यादा तेजी टाटा मोटर्स के शेयर 5.54 प्रतिशत की तेजी आई. कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर में 3.45 फीसदी की उछाल रही और सन फार्मा के शेयर में भी 3.45 फीसदी की उछाल रही है. इसके अलावा, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफस बैंक शेयर भी करीब 2 फीसदी तक उछलकर बंद हुए.

क्‍यों आई ये तेजी?

शेयर बाजार में आज की तेजी का बड़ा कारण RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक में लिया गया फैसला ही माना जा रहा है. आरबीआई ने रेपो रेट को अनचेंज रखा है, जीडीपी ग्रोथ अनुमान बढ़ाया है और महंगाई में कटौती की उम्‍मीद जताई है. इसके अलावा, रुपये पर भी चिंता व्‍यक्‍त की है.

सितंबर महीने के ऑटो कंपनियों के सेल आंकड़े आज आए. जिसमें महिंद्रा ने साल दर साल आधार पर 16 फीसदी की ग्रोथ दर्ज की है. बाकी कंपनियों का भी सेल डाटा शानदार होने की उम्‍मीद है.

इन 10 शेयरों में तूफानी तेजी रही!

Greenpanel Industries के शेयर में 10 फीसदी की तेजी रही. नेटवेब टेक्‍नोलॉजी के शेयर 11.34 फीसदी चढ़कर बंद हुआ. नजारा टेक्‍नोलॉजी के शेयर 9 फीसदी चढ़ा, सनटीवी नेटवर्क 15 फीसदी चढ़ा, Neuland Laboratories के शेयर 5.35 फीसदी की तेजी रही. गार्डेन रीच शिपब्लिडर्स के शेयर में 5 फीसदी की तेजी आई है. केपीआईटी टेक के शेयर में 5 फीसदी की तेजी रही और टाटा मोटर्स के शेयर में 5.5 फीसदी की उछाल रही.

किस सेक्‍टर में अच्‍छी उछाल

फाइनेंशियल सर्विसेज, प्राइवेट बैंक और हेल्‍थकेयर सेक्‍टर्स में 1 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी रही. सिर्फ पीएसयू बैंक को छोड़कर सभी सेक्‍टर ग्रीन जोन में बंद हुए. यह तेजी आरबीआई के मॉनिटरी पॉलिसी के ऐलान के बाद आया है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सालहकार की मदद जरूर लें.)

