धनतेरस और दिवाली से पहले शेयर बाजार में शानदार तेजी देखी जा रही है. सेंसेक्‍स और निफ्टी दोनों घरेलू इंडेक्‍स शानदार उछाल दिखा रहजे हैं. दोपहर 1.07 बजे तक निफ्टी 190 अंक चढ़कर 25512.95 पर कारोबार कर रहा था, तो 620 अंक चढ़कर 83220 पर था. बैंक निफ्टी में 418 अंकों की तेजी देखने को मिली. मिडकैप और स्‍मॉलकैप शेयरों में भी उछाल देखने को मिला है.

BSE टॉप 30 शेयरों की बात करें तो सिर्फ 4 शेयरों को छोड़कर बाकी के 26 शेयरों में शानदार तेजी आई है. इंफोसिस, सनफार्मा, टीसीएस और टेक महिंद्रा को छोड़कर बाकी सभी शेयर तेजी पर हैं. सबसे ज्‍यादा तेजी वाले शेयर Titan 2.5% चढ़कर 3638 रुपये पर कारोबार कर रहा है. कोटक महिंद्रा बैंक 2.44 फीसदी, एक्सिस बैंक 2 फीसदी और बाकी बैंक स्‍टॉक भी तेजी पर कारोबार कर रहे हैं.

20% चढ़े ये शेयर

शेयर इंडिया का स्‍टॉक 20% 178 रुपये पर पहुंच गया. इसके अलावा, BLS International Services के शेयर में 12 प्रतिशत की तेजी आई है. वारी रिन्‍यूवेबल एनर्जी के शेयर 11 प्रतिशत चढ़कर 1300 रुपये के ऊपर कारोबार कर रहा है. Tips म्‍यूजिक कंपनी के शेयर 8 फीसदी चढ़े हैं. एथर एनर्जी का शेयर 7.8 फीसदी चढ़ा है.

187 शेयरों में अपर सर्किट

बीएसई के 4,207 एक्टिव शेयरों में से 2,354 शेयर तेजी पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 1686 शेयरों में गिरावट आई है. 167 शेयर बिना बदलाव के कारोबार कर रहे हैं. 147 शेयर 52 सप्‍ताह के हाई स्‍तर पर हैं और 76 शेयर 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर हैं. 187 शेयरों में अपर सर्किट और 147 स्‍टॉक में लोअर सर्किट लगा है.

आज क्‍यों आई इतनी तेजी?

लार्ज कैप स्‍टॉक ने मार्केट को संभाला है और तेजी की ओर रुख किया है. टाइटन और बैंक स्‍टॉक में अच्‍छी ग्रोथ देखने को मिली है. कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई जैसे बैंक‍िंग शेयर 2.5 फीसदी तक चढ़े हैं. इसके अलावा, ग्‍लोबल सेंटीमेंट भी चेंज होता हुआ दिख रहा है. अमेरिकी फेड रेट में कटौती की भी उम्‍मीद बढ़ गई है. डॉलर के मुकाबले रुपया भी अच्‍छी ग्रोथ दिखा रहा है.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

