शेयर बाजार में हरियाली तो है... लेकिन वैसा जोश नहीं, जानें- GST कट के बाद कौन से शेयर चढ़े, कौन से गिरे

जीएसटी सुधार के ऐलान के बाद आज लगातार दूसरे दिन शेयर बाजार में तेजी जारी है, लेकिन निवेशकों को जैसी उम्‍मीद थी, वैसी तेजी नहीं देखी जा रही है. सेंसेक्‍स-निफ्टी आज भी ग्रीन जोन में खुले हैं. लार्ज कैप स्‍टॉक में अच्‍छी है. सेंसेक्‍स 266.27 अंक चढ़कर 80,982.96 पर कारोबार कर रहा है, जबकि निफ्टी 69 अंक चढ़कर 24803 लेवल पर कारोबार कर रहा है. निफ्टी बैंक में भी 89 अंकों की उछाल है.

बीएसई टॉप 30 शेयरों की बात करें तो इसमें से सिर्फ 2 शेयर ही गिरावट पर हैं, बाकी सभी शेयरों में तेजी बढ़ रही है. महिंद्रा एंड महिंद्रा, एशियन पेंट्स, पावरग्रिड और रिलायंस जैसे शेयरों में 1 फीसदी तक की तेजी आई है. खासकर ऑटो, FMCG और बैंकिंग के शेयरों में तेजी है, लेकिन उतना भी नहीं जितनी कि निवेशक उम्‍मीद जता रहे थे.

इन टॉप 10 शेयरों में उछाल

अम्‍बर एंटरप्राइजेज, पीजी इलेक्‍ट्रोपास्‍ट, रिलायंस पावर जैसे शेयरों में 1 फीसदी से ज्‍यादा तेजी आई है. इसके अलावा, बीएसई, विशाल मेगा मार्ट, ग्‍लेनमार्क और मैक्‍स फाइनेंस सर्विसेज में 2 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी है. वही लार्जकैप स्‍टॉक- महिंद्रा एंड महिंद्रा, डीएलएफ और आईसर मोटर्स के शेयर में 1.50 फीसदी से ज्‍यादा की उछाल आई है.

इन शेयरों में गिरावट

जीएसटी कटौती के बाद गिरावट वाले शेयरों की बात करें तो वरुण वेबरेज के शेयर में 2.42 फीसदी, ITC में 2 फीसदी, एलआईसी में 1 फीसदी, ओला इलेक्‍ट्र‍िक में 4 फीसदी, मारिको में 1.14 फीसदी और प्रीमियर एनर्जीज में 1 फीसदी की गिरावट आई है.

Advertisement

जीएसटी कटौती से किस सेक्‍टर में तेजी और कौन गिरा?

GST कट के ऐलान के बाद से ऑटो शेयरों में कल और आज तेजी देखी गई है. FMCG सेक्‍टर्स में गिरावट है, जबकि हेल्‍थकेयर, बैंकिंग और ऑटो सेक्‍टर अच्‍छे चल रहे हैं. सबसे ज्‍यादा तेजी ऑटो सेक्‍टर में 1.32 फीसदी की है. इसके बाद 1 फीसदी से ज्‍यादा की तेजी फाइनेंशियल सर्विसेज में है. ऑयल एंड गैस के शेयर भी शानदार ग्रोथ दिखा रहे हैं.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

---- समाप्त ----