scorecardresearch
 

ओवरसोल्‍ड हो चुका है शेयर मार्केट... एक्‍सपर्ट बोले, ये 3 स्‍टॉक कराएंगे कमाई!

ब्रोकरेज फर्म का कहना है कि लार्जकैप स्‍टॉक्‍स इस समय खरीदारी के लिए आकर्षक बने हुए हैं. NSE500 के 28 प्रतिशत शेयर अपने 52 सप्‍ताह के हाई से 30 प्रतिशत से ज्‍यादा करेक्‍ट हो चुके हैं.

Advertisement
X
ओवरसोल्‍ड हो चुका है शेयर बाजार. (Photo: Pixabay)
ओवरसोल्‍ड हो चुका है शेयर बाजार. (Photo: Pixabay)

शेयर बाजार अब ओवरसोल्‍ड जोन में आ चुका है. NSE 500 के 47 फीसदी स्‍टॉक 200 दिन के मूविंग एवरेज पर कारोबार कर रहे हैं. सिर्फ 31 इंडेक्‍स स्‍टॉक ही 52 सप्‍ताह के उच्‍च स्‍तर के करीब हैं, जबकि 3 महीने पहले तक 73 फीसदी शेयर थे. 278 शेयर (56 फीसदी) अपने 52 सप्‍ताह के हाई से 20 प्रतिशत नीचे कारोबार कर रहे हैं. 1 अप्रैल को यह आंकड़ा 76 फीसदी था. 

NSE500 के 28 प्रतिशत शेयर अपने 52 सप्‍ताह के हाई से 30 प्रतिशत से ज्‍यादा करेक्‍ट हो चुके हैं. एक्सिस सिक्‍योरिटीज ने यह डाटा शेयर करते हुए कहा कि सभी निगेटिव फैक्‍टर्स ने अब स्‍टॉक को सही कीमत पर ला दिया है. ब्रोकरेज ने कहा कि 55 में से सिर्फ 2 पीएसयू शेयर ऐसे हैं, जो 52 सप्‍ताह के करीब कारोबार कर रहे हैं. 35 स्‍टॉक फरवरी में 52 सप्‍ताह के हाई के करीब थे. 

ब्रोकरेज ने कहा कि लार्जकैप स्‍टॉक अभी सही प्राइस पर खरीदारी के लिए उपलब्‍ध हैं और इसमें अच्‍छा-खास करेक्‍शन आ चुका है. एक्सिस सिक्‍योरिटीज ने कहा कि टैरिफ वार्ता से राहत और इनकम में सुधार के संकेत मिलने तक कम से कम एक तिमाही तक मार्केट का प्रदर्शन सीमित दायरे में रहने की संभावना है. आगे चलकर सेक्‍टर और स्‍टाइल में बदलाव देखने को मिल सकता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Stock Market Rally
ये 2 कारण... शेयर बाजार हुआ बमबम, इन 10 शेयरों में तूफानी तेजी!  
Stock Market Surge
GDP, महंगाई और रुपया... RBI ने ऐसा क्या कहा कि रॉकेट बन गया शेयर बाजार? 
BMW IPO Crash Listing
लिस्टिंग पर कंगाल! झटके में 21% गिरा BMW का शेयर 
Stock market crash after tariff
RBI के फैसले से पहले Sensex क्रैश... 8 दिन में 2746 टूटा, अब आगे क्‍या करें 
अचानक LG कंपनी ने IPO लाने का किया ऐलान, 7 अक्टूबर को खुलेगा... जानिए डिटेल्स 
Advertisement

वैल्‍यूवेशन और इंडेक्‍स दोनों तेजी से गिरे
एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि सभी इंडेक्‍स मेंऑल टाइम हाई लेवल से गिरावट आई है और वैल्‍यूवेशन में भी गिरावट आई है. एफटीएसई इंडिया अब ईएम इंडेक्‍स (PE) के मुकाबले 49 प्रतिशत PE प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है, जबकि एवरेज प्रीमियम 44 प्रतिशत है. सितंबर 2024 के दौरान, भारतीय बाजार ईएम के मुकाबले 97 प्रतिशत पीई प्रीमियम पर कारोबार कर रहा था और अब, सुधार के बाद यह 49 फीसदी प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है, जो पहले की तुलना में आकर्षक लग रहा है. 

ब्रोकरेज का मानना है कि अन्‍य उभरते बाजारों की तुलना में मजबूत आर्थिक ग्रोथ, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए अच्‍छी इनकम नजरिए से सभी सेक्‍टर में लगातार मांग, सुधरते इंफ्रा के साथ उच्‍च प्रीमियम पर कारोबार करना जारी रखेगा. एक्सिस सिक्योरिटीज ने मार्च 2026 के निफ्टी टारगेट को मार्च 2027 की आय के 20 गुना पर संशोधित करके 25,500 कर दिया है.  

ये 3 स्‍टॉक दे सकते हैं अच्‍छी तेजी
एक्सिस सिक्योरिटीज ने दोहरे अंकों में रिटर्न के लिए 15 स्टॉक चुने हैं, जिसमें से उनका मानना है कि LUPIN, मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड और प्रेस्टीज एस्टेट्स प्रोजेक्ट्स लिमिटेड अगले 12 महीनों में 26-32 प्रतिशत की बढ़त दे सकते हैं. 

Advertisement

LUPIN: इस प्रमुख दवा कंपनी को वित्त वर्ष 26 में दोहरे अंकों की रेवेन्‍यू ग्रोथ बनाए रखने की उम्मीद है, जिसकी वजह अमेरिकी बाजार में मजबूत प्रदर्शन, ग्लूकागन और लिराग्लूटाइड जैसे नए लॉन्च और एक मजबूत इंजेक्शन और बायोसिमिलर पाइपलाइन है. हालांकि वित्त वर्ष 2027 में एक्‍सक्‍लूसिविटी का कुछ नुकसान अस्थिरता पैदा कर सकता है. ब्रोकरेज ने कहा कि वित्त वर्ष 2026 में एबिटा मार्जिन 24-25 प्रतिशत पर रह सकता है. ब्रोकरेज ने शेयर के लिए 2,400 रुपये का टारगेट रखा है, जो 26 फीसदी की ग्रोथ का संकेत है. 

प्रेस्टीज एस्टेट्स: एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि प्रेस्टीज एस्टेट्स ने वित्त वर्ष 26 के लिए 27,000 करोड़ रुपये की प्री सेल और 43,000 करोड़ रुपये के सकल घरेलू उत्पाद (GDV) के साथ एक मजबूत लॉन्च पाइपलाइन का टारगेट रखा है. कंपनी का कहना है कि दूसरी तिमाही के लॉन्च से GDV में 12,000 करोड़ रुपये का योगदान मिलने की उम्मीद है. ब्रोकरेज ने 2,000 रुपये का लक्ष्य रखा है, जो इस शेयर में 32 प्रतिशत की संभावित ग्रोथ है. 

मैक्स हेल्थकेयर इंस्टीट्यूट: एक्सिस सिक्योरिटीज ने कहा कि मैक्स हेल्थकेयर के प्रबंधन ने परिपक्व अस्पतालों में 3-7 प्रतिशत एआरपीओबी वृद्धि का अनुमान दोहराया है. मजबूत रिटर्न अनुपात बनाए रखते हुए ऑन्कोलॉजी और अंतरराष्ट्रीय रोगी व्यवसाय के विस्तार पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा. एक्सिस सिक्‍योरिटीज ने मैक्‍स हेल्‍थकेयर इंस्‍टीट्यूट के लिए 1450 रुपये का टारगेट दिया है. 

Advertisement

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement