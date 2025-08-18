शेयर मार्केट में तूफानी तेजी के संकेत, गिफ्ट निफ्टी 333 अंक उछला... एशियाई बाजार भागे

शेयर बाजार (Stock Market) में सप्ताह के पहले कारोबारी दिन सोमवार को जोरदार तेजी के संकेत मिल रहे हैं. एक ओर जहां अमेरिकी स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में बंद हुए थे, तो वहीं आज एशिया के ज्यादातर बाजारों में रौनक नजर आ रही है. इस बीच गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) तूफानी रफ्तार से भाग रहा है और 333 अंक उछलकर ट्रेड कर रहा है. इससे पहले करीब छह हफ्तों तक सुस्ती और गिरावट झेलने के बाद सेंसेक्स-निफ्टी में तेजी आई थी, जो जारी रह सकती है.

US से एशिया तक ग्रीन-ग्रीन

टैरिफ वॉर के बीच अलास्का में हुई अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात (Trump-Putin Meet) के बाद बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन US Stock Market बढ़त में रहे थे. इसका असर सोमवार को एशियाई शेयर मार्केट्स में भी देखने को मिली है. जापान का निक्केई (Japan Nikkei) 374.49 अंक की तेज लेकर 43,752.84 के लेवल पर कारोबार करता दिखा, तो वहीं हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स (Hang Seng) 26 अंकों की बढ़त लेकर 25,290 पर ट्रेड कर रहा था. इसके अलावा CAC 53 अंक की उछाल में था. हालांकि, साउथ कोरिया का KOSPI इंडेक्स 44 अंक टूटकर ट्रेड करता नजर आया.

इन खबरों का दिख सकता है असर

जहां ग्लोबल संकेत भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) में तेजी की ओर इशारा कर रहे हैं, तो वहीं कुछ ऐसी खबरें भी बीते सप्ताह आई हैं, जो बाजार को बूस्ट दे सकती हैं. इनमें सबसे बड़ी सरकार की GST में बड़े रिफॉर्म्स की तैयारी है. इसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने 15 अगस्त को बड़ी घोषणा की थी. इसके अलावा ट्रंप-पुतिन की मुलाकात के बाद अब भारत पर सेकेंडरी 25% टैरिफ हटने की उम्मीद जाहिर की जा रही है. तो अगली अच्छी खबर अमेरिका से ही आई थी, जिसमें ग्लोबल रेटिंग एजेंसी S&P ने करीब 18 साल बाद भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया था. इन खबरों का असर बाजार पर दिख सकता है.

बीते सप्ताह ग्रीन जोन में बंद हुआ था बाजार

पिछले हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स ग्रीन जोन में क्लोज हुए थे. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स (BSE Sensex) अपने पिछले बंद 80,539 पर ओपन होकर 80,597 पर बंद हुआ था, तो वहीं NSE Nifty ने ग्रीन जोन में 24,631 पर क्लोजिंग की थी. चार दिन के कारोबारी सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 739.87 अंक की बढ़त में रहा था, तो निफ्टी 268 अंकों की तेजी में रहा था.

इस दौरान सेंसेक्स की टॉप-10 कंपनियों में से पांच के मार्केट कैप में उछाल आया था, तो पांच को नुकसान उठाना पड़ा था. फायदे में रही कंपनियों में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज शामिल थीं. तो वहीं एलआईसी, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और एचयूएल के निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा था.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

