Stock Market Fall: अचानक पलटी बाजी... पहले तेज उछाल, फिर धड़ाम हुआ शेयर बाजार, ये 10 शेयर बिखरे

शेयर बाजार की चाल सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन मंगलवार को बदली-बदली नजर आई. कारोबार की शुरुआत होने पर सेंसेक्स-निफ्टी तेजी के साथ खुले और फिर लगातार चढ़ते हुए नजर आए. सेंसेक्स 350 अंक से ज्यादा, जबकि निफ्टी 125 अंक तक उछल गया, लेकिन अंतिम कारोबारी घंटे में अचानक बाजी पलटी हुई नजर आई और दोनों इंडेक्स तेज गिरावट के साथ लाल निशान पर बंद हुए. लार्जकैप कंपनियों में महिंद्रा एंड महिंद्रा से लेकर टाटा मोटर्स, आईसीआईसीआई बैंक तक के शेयर फिसलकर क्लोज हुए.
सेंसेक्स-निफ्टी रेड जोन में बंद
शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने पर बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स अपने पिछले बंद के मुकाबले बढ़त के साथ 80,520.09 पर ओपन हुआ था और फिर तेज रफ्तार पकड़ते हुए 80,761.14 के स्तर तक उछला था. लेकिन फिर बाजार बंद होते-होते ये इंडेक्स शुरुआती तेजी से फिसलता हुआ नजर आया और अंत में 206.61 अंकों की गिरावट के साथ टूटकर 80,157.88 के लेवल पर क्लोज हुआ.
सेंसेक्स की तरह ही एनएसई का निफ्टी भी पहले उछला और फिर अचानक धड़ाम नजर आया. इस इंडेक्स ने 24,653 पर कारोबार की शुरुआत की थी और फिर सेंसेक्स की चाल से चाल मिलाकर 24,756.10 के लेवल तक उछला था, लेकिन कारोबार के अंत में निफ्टी ने भी शुरुआती बढ़त गवां दी और 45.45 अंक फिसलकर 24,579.60 के लेवल पर क्लोज हुआ.
ये बड़े शेयर तेजी से फिसले
अचानक बाजार में आई गिरावट के बीच जो शेयर सबसे तेज फिसले, उनमें लार्जकैप कैटेगरी में शामिल महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर (2.45%), एशियन पेंट्स शेयर (1.33%), कोटक बैंक (1.28%), आईसीआईसीआई बैंक (1.15%) गिरकर बंद हुआ. मिडकैप कंपनियों में सबसे ज्यादा फिसलने वाले शेयरों में टीआई इंडिया (2.72%), यूपीएल शेयर (2.53%), स्टारहेल्थ शेयर (2.23%) की गिरावट के साथ बंद हुए. 10 सबसे ज्यादा टूटने वाले शेयरों में स्मॉलकैप कैटेगरी से ल्यूमैक्स टेक शेयर (9.27%) और इक्सिगो शेयर (6.62%) भी शामिल रहे.
इसके अलावा बड़ी कंपनियों में टाटा मोटर्स, एचडीएफसी बैंक, ट्रेंट जैसे शेयर भी रेड जोन में बंद हुए. तो वहीं मिडकैप में गुडफ्राई फिलिप, ल्यूमैक्स इंडिया और परमैगम शेयर भी शामिल था.
बाजार की गिरावट का इन शेयरों पर असर नहीं
शेयर बाजार में गिरावट के बावजूद कई बड़ी कंपनियों के शेयर शुरुआत से अंत तक तेजी के साथ ग्रीन जोन में कारोबार करते हुए बंद हुए. पावरग्रिड शेयर (2.43%), एनटीपीसी शेयर (1.60%) और टाटा स्टील शेयर (1.44%) की तेजी लेकर, जबकि एमआरएफ के शेयर ने (6.28%), आरवीएनएल शेयर (5.10%), एनएमडीसी शेयर (4.58%) उछलकर बंद हुआ.
(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.)