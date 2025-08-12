Gold-Silver Price Today: सोना सस्ता, चांदी हुई महंगी... जानें आज क्या है गोल्ड-सिल्वर का रेट

भारतीय सर्राफा बाजार में आज (12 अगस्त) सोने की कीमत में इजाफा हुआ और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, आज 999 प्रतिशत शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना 99 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के पार है. इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोना की कीमतों में कमी देखने को मिली है और चांदी के रेट में बढ़त हुई है. आइये जानते हैं, आज के रेट.
सोने की कीमतों में गिरावट
999 शुद्धता वाला 24 कैरेट सोना आज 99549 रुपये प्रति 10 ग्राम बिक रहा है. वहीं 995 शुद्धता वाला सोना 99150 रुपये प्रति 10 ग्राम है, 916 शुद्धता वाले 22 कैरेट सोने की बात करें तो ये आज 91187 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव बिक रहा है, 750 शुद्धता वाले 18 कैरेट सोने की कीमत आज 74662 रुपये है और 585 शुद्धता वाले 14 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 58236 रुपये है.
चांदी का आज का रेट
वहीं चांदी का भाव आज 113593 रुपये किलो है, जो सोमवार को 113501 रुपये थी. आपको बता दें ये इन कीमतों में जीएसटी एड नहीं होता और ज्वैलरी खरीदने पर आपको मेकिंग चार्ज भी अलग से देने होंगे.
सोना-चांदी के रेट में आज कितना हुआ बदलाव?
|शुद्धता
|सोमवार शाम के रेट
|मंगलवार सुबह का भाव
|कितने बदले रेट
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|999
|99957
|99549
|408 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|995
|99557
|99150
|407 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|916
|91561
|91187
|374 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|750
|74968
|74662
|306 रुपये सस्ता
|सोना (प्रति 10 ग्राम)
|585
|58475
|58236
|239 रुपये सस्ता
|चांदी (प्रति 10 ग्राम)
|999
|113501
|113593
|92
रुपये महंगी
बता दें कि इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की अधिकारिक वेबसाइट ibjarates.com पर सोमवार से शुक्रवार रोज सुबह और शाम गोल्ड और सिल्वर के रेट जारी होते हैं.