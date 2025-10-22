scorecardresearch
 

कहीं आप तो नहीं फंस गए? ₹20,000 चांदी हुई सस्‍ती तो भर-भराकर टूटे सिल्‍वर ETF

चांदी के सस्‍ते होते ही ईटीएफ में बड़ी गिरावट आई है. सिल्‍वर ईटीएफ 1 हफ्ते के दौरान 20 फीसदी तक गिर गए हैं, जो ईटीएफ निवेशकों के लिए एक बड़ी गिरावट है. वहीं आगे भी चांदी के दाम में कमी का अनुमान लगाया जा रहा है.

सिल्‍वर ईटीएफ में गिरावट. (Photo: File/ITG)
सिल्‍वर ईटीएफ में गिरावट. (Photo: File/ITG)

पिछले कुछ दिनों में कीमती धातुओं के दाम में भारी गिरावट आई है. खासकर चांदी के दाम तेजी से नीचे आए हैं. MCX पर चांदी रिकॉर्ड हाई से 20 हजार रुपये सस्‍ती हो चुकी है. वहीं गोल्‍ड की कीमतों में भी करीब 4000 हजार रुपये की गिरावट आई है. सोना-चांदी की कीमतों में इतनी बड़ी गिरावट के कारण ETF धराशायी हुए हैं. सबसे ज्‍यादा सिल्‍वर ईटीएफ गिरा है, जिस कारण निवेशक को तगड़ा नुकसान हुआ है. 

पिछले कुछ दिनों में सिल्‍वर ईटीएफ में 20% तक की गिरावट देखने को मिली है. ऐसे में जिन लोगों ने हाई पर सिल्‍वर ईटीएफ खरीदा होगा, उन्‍हें तगड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा है. अब इनके लिए सबसे बड़ा सवाल है कि क्‍या करें? आइए जानते हैं सिल्‍वर ईटीएफ को लेकर आपकी रणनीति क्‍या होनी चाहिए.

क्‍यों इतना टूटा सिल्‍वर ईटीएफ? 
दरअसल, 17 अक्‍टूबर 2025 को चांदी ने रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था और रिटेल मार्केट में 2 लाख रुपये के पार पहुंच गई थी. वहीं एमसीएक्‍स पर चांदी का भाव 1.70 लाख रुपये प्रति किलो के पार पहुंच गया था. हालांकि इसके बाद से इसमें भारी गिरावट आई है. दिल्‍ली में चांदी का भाव 20 हजार रुपये से ज्‍यादा गिरे हैं. वहीं MCX पर भी चांदी का भाव 20 हजार रुपये घटा है. 

ईटीएफ में गिरावट की एक और बड़ी वजह 9 से 14 अक्टूबर के बीच चांदी के दाम 50 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गए. इस तेजी के कारण कई परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनियों (एएमसी), जिनमें कोटक, एसबीआई, यूटीआई, ग्रो, टाटा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को अपने सिल्वर ईटीएफ फंड-ऑफ-फंड्स (एफओएफ) में नए निवेश को अस्थायी रूप से रोकना पड़ा. 

20% गिरे सिल्‍वर ईटीएफ
चांदी के भाव में इतनी बड़ी गिरावट के कारण सिल्‍वर एक्‍सपोजर वाले ईटीएफ बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं और चांदी ईटीएफ बहुत तेजी से गिरे हैं. Nippon India का SilverBEes ईटीएफ 1 हफ्ते में 19 फीसदी गिरा है. HDFC Silver ETF करीब 20 फीसदी डाउन है. टाटा का ईटीएफ 1 सप्‍ताह में 15 फीसदी नीचे है. ICICI का सिल्‍वर ईटीएफ भी 16 फीसदी नीचे आ चुका है. इसी तरह SBI का सिल्‍वर ईटीएफ भी 17 फीसदी नीचे गिर चुका है. 

निवेशकों को क्‍या करना चाहिए? 
कमोडिटी ईटीएफ पर नजर रखने वाले एक्‍सपर्ट्स का कहना है कि ईटीएफ उचित मूल्य पर या यहां तक ​​कि छूट पर कारोबार कर रहे हैं. यह एक प्रमुख संकेत है कि मांग में नरमी आई है. जिन लोगों ने हाई पर ईटीएफ को खरीदा है, वे अपने प्राइस को एवरेज कर सकते हैं और लॉन्‍ग टर्म में इसका लाभ उठा सकते हैं. 

मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की रिपोर्ट में उम्मीद जताई गई है कि चांदी की कीमतें 50-55 डॉलर प्रति औंस के बीच स्थिर रहेंगी और COMEX पर 2026 में 75 डॉलर और 2027 में 77 डॉलर के शिखर पर पहुंच सकती हैं. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह की खरीदारी से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

---- समाप्त ----
