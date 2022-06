Adani Group की कंपनियों के शेयरों की पिटाई जारी, आज भी इतने गिरे

Adani Group Stocks: कुछ समय पहले तक अडानी समूह (Adani Group) की कंपनियों के शेयरों में शानदार तेजी देखी जा रही थी. अडानी ग्रुप के कुछ शेयर तो लगातार अपर सर्किट में जा रहे थे और इन्वेस्टर्स को मल्टीबैगर रिटर्न (Multibagger Return) देकर मालामाल बना रहे थे. हालांकि अब ये शेयर भी मार्केट की बिकवाली की चपेट में आ गए हैं और लगातार गिर रहे हैं. समूह की सबसे बड़ी कंपनी अडानी ग्रीन (Adani Green) के शेयर तो पिछले एक महीने में करीब 36 फीसदी गिरे हुए हैं.

सबसे बड़ी कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान

अडानी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy) का शेयर मंगलवार को भी गिरा था और 1,898.80 रुपये पर बंद हुआ था. इसके मुकाबले आज बुधवार को यह स्टॉक करीब 4 फीसदी के नुकसान के साथ 1,825 रुपये पर खुला. कारोबार के दौरान इसने एक समय रिकवरी की और 1,889.90 रुपये तक चढ़ गया. हालांकि अडानी ग्रीन स्टॉक ऊंचाई के लेवल को संभाल नहीं पाया और दोपहर एक बजे तक 4 फीसदी से ज्यादा गिरकर 1,818 रुपये पास आ गया. बीते एक महीने में इस स्टॉक का भाव 35.91 फीसदी कम हुआ है.

एक महीने में इतना गिरा अडानी ट्रांसमिशन

अडानी समूह की एक अन्य कंपनी का शेयर भी बीते एक महीने में करीब 30 फीसदी गिरा है. अडानी ट्रांसमिशन (Adani Transmission) भी आज के कारोबार में 4 फीसदी से ज्यादा नुकसान में है. मंगलवार के 2,049.85 रुपये के स्तर से गिरकर आज 2,012 रुपये पर खुला. अडानी ट्रांसमिशन का शेयर दिन के कारोबार में इससे कभी उबर नहीं पाया. दोपहर में यह 4.04 फीसदी गिरकर 1,967 रुपये पर कारोबार कर रहा था.

इन दो स्टॉक पर लगा लोअर सर्किट

अडानी ग्रुप के दो शेयरों अडानी विल्मर (Adani Wilmar) और अडानी पावर (Adani Power) पर तो आज भी लोअर सर्किट (Lower Circuit) लगा हुआ है. अडानी विल्मर का शेयर लगातार दूसरे दिन लोअर सर्किट की चपेट में है. दोपहर में यह स्टॉक बीएसई पर 4.99 फीसदी गिरकर 637 रुपये पर कारोबार कर रहा था. इसी तरह अडानी पावर का स्टॉक भी 4.99 फीसदी के नुकसान के साथ 307.60 रुपये पर ट्रेड कर रहा था. ये दोनों स्टॉक लगातार अपर सर्किट के साथ कुछ समय पहले तक जबरदस्त रिटर्न दे रहे थे.

समूह के इन शेयरों को भी नुकसान

अडानी विल्मर, अडानी पावर, अडानी ग्रीन और अडानी ट्रांसमिशन (Adani Transmission) के अलावा समूह के अन्य शेयर भी गिरावट का शिकार हैं. इसके अलावा अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड (Adani Enterprises Ltd) का स्टॉक 1.59 फीसदी गिरकर 2,133.30 रुपये पर कारोबार कर रहा था. अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड (Adani Ports And Special Economic Zone Ltd) के स्टॉक के भाव में 1.24 फीसदी की गिरावट आई और यह 730.15 रुपये पर कारोबार कर रहा था. अडानी टोटल गैस (Adani Total Gas) का स्टॉक बीएसई पर 2.50 फीसदी गिरकर 2,333 रुपये के आस-पास बना हुआ था.