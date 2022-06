Bank Holidays in June 2022: इस महीने 8 दिन बंद रहेंगे बैंक, यहां देखें छुट्टियों की पूरी लिस्ट

आज से जून महीने की शुरुआत हो गई है. इस महीने की शुरुआत भले ही सप्ताह के दौरान हुई है, लेकिन महीने का दूसरा दिन ही बैंकों के लिए छुट्टी वाला दिन है. इसके अलावा भी पूरे जून महीने में बैंकों की कई छुट्टियां पड़ने वाली हैं. देश के अलग-अलग हिस्सों में इस महीने कुल 8 दिन बैंकों का कामकाज बंद रहने वाला है. इनमें रविवार और दूसरे व चौथे शनिवार की छुट्टियां भी शामिल हैं.

रिजर्व बैंक के कैलेंडर के अनुसार, इस महीने वीकेंड के अलावा 02 दिन बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं. रिजर्व बैंक छुट्टियों को तीन ब्रैकेट में रखता है. ये तीन ब्रैकेट हैं-Holiday under Negotiable Instruments Act, Holiday under Negotiable Instruments Act and Real-Time Gross Settlement Holiday, and Banks’ Closing of Accounts. आइए देखें इस महीने बैंकों का कामकाज कब-कब बंद रहने वाला है...

जून महीने में बैंकों की पहली छुट्टी 02 जून को महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर होगी. हालांकि यह छुट्टी पूरे देश में नहीं होगी. इस दिन सिर्फ शिमला सर्किल के बैंक बंद रहेंगे. इस दिन हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी, प्राइवेट, विदेशी, को-ओपरेटिव और रीजनल बैंक बंद रहेंगे. जून महीने में बैंकों की दूसरी छुट्टी 15 जून को होगी. इस दिन देश के कुछ हिस्सों में YMA Day, तो कुछ जगहों पर गुरु हरगोविंद सिंह जयंती, और कुछ इलाकों में राजा संक्रांति मनाई जाएगी. इस दिन आइजोल, भुवनेश्वर, जम्मू और श्रीनगर में बैंक बंद रहेंगे.

जून महीने में बैंकों की छुट्टियों की पूरी लिस्ट: