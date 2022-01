YONO की शुरुआत के पीछे की कहानी, एक आइडिया और इन दोनों की मेहनत!

SBI YONO आज के समय में बैंकिंग के लिए सबसे पॉपुलर Apps में से एक है. SBI में अकाउंट खुलवाने से लेकर लोन (SBI Personal Loan or Home Loan) लेने तक का काम काफी आसानी से हो सकता है. लेकिन क्या आपको मालूम है कि YONO आज इतना सक्सेसफुल कैसे है और इसके पीछे किन दिग्गज लोगों ने काफी काम किया था. बैंक के दो काफी पावरफुल चेयरपर्सन के हाल में आई दो ऑटो-बॉयोग्राफी से इसका खुलासा हुआ है.

बैंक की पहली महिला चेयरपर्सन ने लिखी है यह बात

SBI की महिला चेयरपर्सन अरुंधति भट्टाचार्य (Arundhati Bhattacharya) ने अपनी ऑटो-बॉयोग्राफी 'Indomitable - A Working Woman's Notes on Life, Work, and Leadership' में लिखा है कि किस प्रकार बैंक के नेशनल बैंकिंग ग्रुप के एमडी बी श्रीराम (B Sriram) ने सुझावा दिया था कि बैंक को केवल App पर काम करने के बजाय मार्केटप्लेस मॉडल को भी ध्यान में रखा चाहिए.

रजनीश कुमार ने भी दी है जानकारी

SBI के एक और चेयरपर्सन रजनीश कुमार (Rajnish Kumar) ने भी अपनी किताब 'The Custodian of Trust - A Banker's Memoir' में YONO से जुड़ा अपना किस्सा बयान किया है. एक समय में भट्टाचार्य के नेतृत्व में काम कर चुके कुमार ने कहा है कि बैंक के सीनियर मैनेजमेंट को इतने बड़े बदलाव के लिए मनाना कत्तई आसान काम नहीं था.

YONO के जन्म की कहानी

भट्टाचार्य अपनी किताब में याद करती हैं कि जब बैंक में डिजिटाइजेशन (Digitization) का काम जोर-शोर से चल रहा था तो एक बैंक के कस्टमर्स और खास कर यूथ के लिए एक मोबाइल ऐप (Mobile Application) की जरूरत महसूस की गई. वह लिखती हैं, ''बातचीत के दौरान नेशनल बैंकिंग ग्रुप के एमडी श्रीराम ने सुझाव दिया कि हमें केवल एक App नहीं बल्कि एक मार्केट प्लेस को लक्ष्य में रखकर काम करना चाहिए.''

श्रीराम जुलाई 2014 से नवंबर 2015 के बीच नेशनल बैंकिंग ग्रुप के एमडी थे. भट्टाचार्य ने कहा है, "विचार करने पर हमने महसूस किया कि उनके आइडिया में कुछ बात है और इसलिए स्कोप को और बढ़ा दिया गया. हम ऐसा App चाहते थे जिसके जरिए ग्राहकों को बिना किसी दिक्कत के बैंकिंग के अलावा शॉपिंग, शो बुक करने, सर्फिंग और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने में मदद मिले. हम इन सब चीजों के लिए एक ही App चाहते थे. इस तरह 'You Only Need One' यानी YONO App का जन्म हुआ."