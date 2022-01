SBI ग्राहकों के लिए गुड न्यूज, अब इस अवधि के FD पर बैंक देगा ज्यादा ब्याज

देश के सबसे बड़े लेंडर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने शनिवार को एक खास Tenure के Fixed Deposit (FD) पर ज्यादा ब्याज देने का फैसला किया. SBI ने एक साल से अधिक और दो साल से कम अवधि के FD पर ब्याज दर बढ़ाया है. बैंक ने इस अवधि के FD पर ब्याज की दर को 5 फीसदी से बढ़ाकर 5.1 फीसदी कर दिया है. इस तरह बैंक ने इस अवधि के लिए ब्याज दर में 0.10 फीसदी का इजाफा किया है. इसी तरह सीनियर सिटीजन के लिए ब्याज की दर 5.50 फीसदी से बढ़कर 5.60 फीसदी हो गई है. नए रेट शनिवार से इफेक्टिव हो गए हैं. ब्याज की यह दर दो करोड़ रुपये से कम की एफडी के लिए है.

अन्य Tenure के FD पर नहीं बढ़े हैं रेट

SBI ने अन्य Tenure की Fixed Deposit के ब्याज दर में कोई बदलाव नहीं किया है. SBI 5-10 साल की अवधि के Fixed Deposit पर सबसे ज्यादा 5.40 फीसदी की दर से ब्याज देता है. इस अवधि के लिए बैंक सीनियर सिटीजन को 6.20 फीसदी की दर से ब्याज की पेशकश करता है.

इस Tenure के FD Rate पर डाल लीजिए नजर

स्टेट बैंक दो साल से अधिक और तीन साल से कम की FD पर 5.10 फीसदी की दर से ब्याज की पेशकश करता है. बैंक तीन साल से लेकर पांच साल तक की एफडी पर 5.30 फीसद की दर से ब्याज देता है.

घर बैठे ऐसे कर सकते हैं FD (How to do FD in SBI Online)

1. SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और नेट बैंकिंग से वेबसाइट पर लॉग इन कीजिए.

2. होम पेज पर 'Deposit Schemes' ऑप्शन पर जाइए और 'Term Deposit' पर क्लिक कीजिए.

3. इसके बाद‘e-fixed deposit’ ऑप्शन पर क्लिक कीजिए.

4. अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट हैं तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से यह सेलेक्ट कीजिए कि किस अकाउंट से पैसे एफडी किए जाएंगे.

5. FD Principal Value को चुनिए और 'Amount' कॉलम में रकम भरिए.

6. अगर आपकी उम्र 60 साल से ज्यादा है तो ‘Senior Citizens’ टैब को टिक कीजिए.

7. इसके बाद इस ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए कि ब्याज का पेमेंट कब होना चाहिए.

8. अब मेच्योरिटी इंस्ट्रक्शन को चुनिए और टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कीजिए.

9. FD खोलने के लिए 'Submit' बटन पर क्लिक कीजिए.