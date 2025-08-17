scorecardresearch
 

4 दिन में ही निवेशकों ने छापे ₹34000Cr, इन दो बैंकों में पैसे लगाने वालों की बल्ले-बल्ले

Sensex की टॉप-10 लिस्ट में मार्केट कैप के लिहाज से शामिल कंपनियों में से पांच को बीते सप्ताह जहां जोरदार फायदा हुआ, तो वहीं 5 कंपनियां ऐसी रहीं, जिनकी मार्केट वैल्यू में गिरावट आई और निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा.

सेंसेक्स की टॉप पांच कंपनियों ने कराई निवेशकों की कमाई (Photo:AI)
सेंसेक्स की टॉप पांच कंपनियों ने कराई निवेशकों की कमाई (Photo:AI)

शेयर बाजार (Stock Market) में पैसे लगाने वालों के लिए बीता सप्ताह अच्छा साबित हुआ और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स में लिस्टेड टॉप-10 वैल्यूएबल कंपनियों में से 5 को ताबड़तोड़ फायदा हुआ. वहीं पांच कंपनियां ऐसी रहीं, जिनके निवेशकों को घाटा उठाना पड़ा. कमाई कराने के मामले में सबसे आगे बैंक रहे और SBI-HDFC Bank ने मिलकर अपने निवेशकों को महज 4 दिन में ही 34,000 करोड़ की कमाई करा दी. 

फायदा और घाटा कराने वाली कंपनियां
लंबी गिरावट के बाद पिछले सप्ताह शेयर बाजार (Share Market) में हल्की तेजी देखने को मिली और चार दिन के कारोबारी हफ्ते के दौरान BSE Sensex 739.87 अंक की बढ़त में रहा, तो वहीं NSE Nifty 268 अंकों की तेजी में रहा. इस दौरान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, इंफोसिस, भारती एयरटेल और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में पैसे लगाने वाले फायदे में रहे, जबकि दूसरी ओर एलआईसी, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक, टीसीएस और एचयूएल के निवेशकों को नुकसान उठाना पड़ा है. 

सबसे ज्यादा इन निवेशकों की कमाई
अब बात करते हैं सबसे ज्यादा कमाई कराने वाली कंपनियों के बारे में, तो इस लिस्ट में बीते सप्ताह दो बैंक आगे रहे. इनमें जहां देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ने निवेशकों को 20,445.82 करोड़ रुपये की कमाई कराई और SBI Market Cap बढ़कर 7,63,095.16 करोड़ रुपये हो गया. तो वहीं प्राइवेट सेक्टर के सबसे बड़े बैंक HDFC Bank का मार्केट कैपिटलाइजेशन उछलकर 15,28,387.09 करोड़ रुपये हो गया, इसके निवेशकों ने 4 दिन में 14,083.51 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली. 

RIL समेत इन कंपनियों को भी फायदा
अपने निवेशकों को कमाई कराने वाली अन्य कंपनियों में आईटी दिग्गज इंफोसिस भी शामिल रही और Infosys Market Cap 9,887.17 करोड़ रुपये की बढ़त के साथ 6,01,310.19 करोड़ रुपये पर पहुंच गया. इसके अलावा टेलीकॉम दिग्गज Bharti Airtel का एमकैप 8,410.6 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ बढ़कर 10,68,260.92 करोड़ रुपये हो गया, जबकि मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायंस की मार्केट वैल्यू में 7,848.84 करोड़ रुपये की तेजी आई और ये बढ़कर 18,59,023.43 करोड़ रुपये हो गई. 

इन कंपनियों को हुआ घाटा
पिछले सप्ताह जहां Sensex Top-10 Firms में से पांच को फायदा हुआ, तो वहीं पांच कंपनियों ऐसी रहीं, जिनके निवेशकों की गाढ़ी कमाई डूब गई. इनमें देश की सबसे बड़ी बीमा कंपनी एलआईसी आगे रही. 

कंपनी                        नुकसान (रुपये में)    मार्केट कैप (रुपये में)
LIC                           15,306.50 करोड़      5,61,881.17 करोड़ 
Bajaj Finance           9,601.08 करोड़        5,35,547.44 करोड़ 
ICICI Bank               6,513.34 करोड़        10,18,982.35 करोड़ 
TCS                         4,558.79 करोड़        10,93,349.87 करोड़ 
HUL                         3,630.12 करोड़         5,83,391.76 करोड़ 

मुकेश अंबानी की कंपनी फिर नंबर-1
देश में मार्केट वैल्यू के हिसाब से सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में इस बार भी देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पहले पायदान पर रही, जबकि इसके बाद क्रमशः HDFC Bank, TCS, Bharti Airtel, ICICI Bank, SBI, Infosys, HUL, LIC और Bajaj Finance का स्थान रहा. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

