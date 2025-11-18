scorecardresearch
 

'एक झटका और सब साफ...' वॉरेन बफे से भिड़े Robert Kiyosaki, कहा- मैं कागज के घर में नहीं रहता

Robert Kiyosaki Vs Warren Buffett: दुनिया के टॉप-10 अरबपतियों में शामिल वॉरेन बफे जहां प्रमुख क्रिप्टोकरेंसी बिटकॉइन के निवेश को जुआ करार दे रहे हैं, तो वहीं Rich Dad Poor Dad के राइटर रॉबर्ट कियोसाकी ने उनकी आलोचना पर करारा पलटवार किया है.

बिटकॉइन को लेकर आमने-सामने रॉबर्ट कियोसाकी और वॉरेन बफे (File Photo: Reuters)
बिटकॉइन को लेकर आमने-सामने रॉबर्ट कियोसाकी और वॉरेन बफे (File Photo: Reuters)

मशहूर किताब 'रिच डैड पुअर डैड' (Rich Dad Poor Dad) के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं. वे आए दिन लोगों को निवेश की सलाह देते हैं और खासतौर पर उनका फोकस Gold-Silver के अलावा Bitcoin में इन्वेस्ट पर रहता है. कियोसाकी इन एसेट्स को अमीर बनाने का साधन बताते नहीं थकते और ऐसे समय में भी जबकि बीते कुछ दिनों में सोना-चांदी और बिटकॉइन सभी में बड़ी गिरावट आई है, वे खरीदने की बात कहते नजर आते हैं. 

बिटकॉइन पर वॉरेन बफे-कियोसाकी आमने-सामने 
रॉबर्ट कियोसाकी के सोशल मीडिया पोस्ट तेजी से वायरल होते हैं और अब उन्होंने दुनिया के दिग्गज निवेशक और सबसे बड़े अरबपतियों की टॉप-10 लिस्ट में शामिल वॉरेन बफे को लेकर लंबा-चौड़ा पोस्ट शेयर किया है. इसमें उन्होंने Warren Buffett द्वारा बिटकॉइन की आलोचना करने पर पलटवार किया है. ट्विटर (अब X) पोस्ट में उन्होंने लिखा कि वॉरेन बफे Bitcoin में निवेश को सट्टेबाजी करार देते हैं, लेकिन मैं बिटकॉइन, एथेरियम और अन्य क्रिप्टोकरेंसी को 'जनता का धन' मानता हूं.

कियोसाकी ने पोस्ट में क्या लिखा? 
Rich Dad Poor Dad के लेखक ने अपनी वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, 'वॉरेन बफेट ने बिटकॉइन की आलोचना की है, वे यकीनन दुनिया के सबसे चतुर और शायद सबसे अमीर निवेशक हैं. बिटकॉइन की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि यह निवेश नहीं है, बल्कि ये तो एक सट्टा-जुआ है.' कियोसाकी ने कहा कि बफे कह रहे हैं कि एक बड़ा झटका बिटकॉइन में निवेश करने वालों को खत्म कर देगा. उनके सांसारिक दृष्टिकोण से वह सही भी हो सकते हैं, लेकिन फिर भी वो स्टॉक, बॉन्ड्स और वॉल स्ट्रीट से जुड़ी अन्य संपत्तियां बेचते रहते हैं. 

उन्होंने बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि क्या Warren Buffett को यह नहीं पता कि स्टॉक्स में गिरावट, रियल एस्टेट में गिरावट और US Govt Bonds, जो दुनिया के सबसे सुरक्षित निवेश हैं, फिलहाल जापानी और चीनी सेंट्रल बैंकों द्वारा डंप किए जा रहे हैं?

कियोसाकी बोले- 'मेरे पास Bitcoin है'
वॉरेन बफे की आलोचना का जबाव देते हुए रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने इस लंबे-चौड़े पोस्ट में लिखा, 'मेरे पास सोने की खदानें (Gold Mines), सोने और चांदी के सिक्के उसी कारण से हैं, जिस वजह से मेरे पास बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी हैं.'

उन्होंने कहा कि मैं इन क्रिप्टो में निवेश करता हूं, यह जानते हुए भी कि वे तेजी से बढ़ सकते हैं और फिर गिर भी सकते हैं. क्योंकि US Fed, अमेरिकी ट्रेजरी और बफेट बिटकॉइन या क्रिप्टो का उत्पादन नहीं कर सकते. कियोसाकी के मुताबिक, मुझे फेड, ट्रेजरी या वॉल स्ट्रीट पर भरोसा नहीं है, मैं इनके धन को 'नकली पैसा' मानता हूं, लेकिन बफे को इनपर ही भरोसा है.

'मैं कागज के घर में नहीं रहता...'
कियोसाकी यहीं नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अपने ट्वीट्स (X Posts) का हवाला देते हुए कहा कि आप मेर पोस्ट देखेंगे, तो मैंने फिजिकल Gold-Silver को God's Money माना है और बिटकॉइन-एथेरियम समेत अन्य क्रिप्टो को मैं जनता का धन मानता हूं. उन्होंने कहा कि मैं नकली कागजी करेंसी, कागजी रियल एस्टेट (REITS) में भी निवेश नहीं करता, ETF, स्टॉक, बॉन्ड, MF सब नकली करेंसी हैं और मैं कागज के घर में नहीं रहता, अपनी कार में कागज का पेट्रोल नहीं डालता या नाश्ते में कागज के सेब नहीं खाता हूं. जब असली संपत्तियां मौजूद हैं, तो मैं कागजी संपत्तियों में निवेश क्यों करूं? मेरे पास तो असली सोना, चांदी और बिटकॉइन हैं. 

नकली धन बचाना बड़ी मूर्खता
Robert Kiyosaki ने अपनी पोस्ट में लिखा कि मैं इन एसेट्स में निवेश करता हूं, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूं. मैं हाईस्कूल फेल था, मेरे अंग्रेजी शिक्षक मानते थे कि मैं लिख नहीं सकता, लेकिन आज 25 साल से ज्यादा समय से एक इंटरनेशनल बेस्टसेलिंग लेखक हूं. उन्होंने कहा कि नकली धन को बचाना मूर्खता है. आप चाहें तो इनमें निवेश कर सकते हैं, मुझे तो असली या जनता का धन ज्यादा पसंद है. कियोसाकी ने कहा कि जैसे-जैसे अमेरिकी डॉलर की परचेजिंग पावर कम होती जाती है, बिटकॉइन का मूल्य बढ़ता जाता है. अपना ध्यान रखें.

