सोना-चांदी या बिटकॉइन खा नहीं सकते, 'Rich Dad Poor Dad' के लेखक ने कहा- आने वाली है मुसीबत, उपाय भी सुझाए

लंबे समय बाद महंगाई (Inflation) दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है. इससे न सिर्फ आम लोग परेशान हो रहे हैं, बल्कि दुनिया भर के पॉलिसीमेकर्स (Policymakers) की भी नींदें उड़ी हुई हैं. भारत में थोक महंगाई (Wholesale Inflation) 1991 के बाद के सबसे उच्च स्तर पर है, तो अमेरिका में खुदरा महंगाई (Retail Inflation) की दर पिछले चार दशक में सबसे ज्यादा है. सेंट्रल बैंक्स (Central Banks) महंगाई को काबू करने के लिए तेजी से ब्याज दरें बढ़ा रहे हैं. लेकिन फिलहाल इन प्रयासों को सफलता नही मिल रही है. इस बीच चर्चित पुस्तक 'Rich Dad Poor Dad' के लेखक रॉबर्ट कियोसाकी (Robert Kiyosaki) ने लोगों को महंगाई का असर कम करने के उपाय सुझाए हैं.

Rich Dad Poor Dad लेखक के सुझाव

therealkiyosaki नाम से Twitter यूज करने वाले चर्चित लेखक Robert Kiyosaki ने एक हालिया Tweet में कहा कि सोना, चांदी या बिटकॉइन महंगाई से नहीं बचा सकते हैं. उन्होंने पोस्ट किया, 'सबसे बढ़िया निवेश: टुना फिश का कैन. महंगाई उड़ान भरने वाली है. ऐसे में सबसे बढ़िया निवेश टुना के कैन और बेकेड बीन्स हैं. आप सोना, चांदी या बिटकॉइन नहीं खा सकते हैं. आप टुना के कैन और बेकेड बीन्स खा सकते हैं. खाना सबसे महत्वपूर्ण है. भूखमरी दूसरी बड़ी समस्या है. सॉल्यूशन में इन्वेस्ट करें. अपना ध्यान रखें.'

