क्या आने वाली है वैश्विक आपदा? 'Rich Dad Poor Dad' के लेखक ने कहा- ये 6 चीजें रखें अपने साथ

दुनियाभर में मशहूर और बेस्टसेलर पर्सनल फाइनेंस की बुक Rich Dad poor Dad (रिच डैड पुअर डैड) के लेखक Robert Kiyosaki ने ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर लोगों को आगाह किया है. वैश्विक वित्तीय संकट से पहले लोगों को क्या करना चाहिए, इस संदर्भ में उन्होंने अपनी राय जाहिर की है.

रॉबर्ट कियोसाकी ने दुनियाभर के लोगों को आगाह करने के लिए सोशल मीडिया (Social Media) का सहारा लिया है, आने वाले दिनों में वित्तीय संकट से कैसे निपटें? इसको लेकर उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए. उन्होंने वित्तीय संकट से मुकाबले के लिए लोगों को फूड, बिटकॉइन और कीमती धातुओं को बचाकर रखने की सलाह दी है.

आर्थिक आपदा के संकेत

दरअसल, स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) के मुद्दों का हवाला देते हुए Kiyosaki ने कहा कि IMF ने चेतावनी दी है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद फिलहाल दुनिया को सबसे बड़ी वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. यही नहीं, आने वाले वर्षों में वैश्विक आपदा जैसी स्थिति हो सकती है. भगवान (God) हम पर दया करें, और लोग सोना, चांदी, विटक्वाइन, भोजन, बंदूकें और गोलियां बचाएं.

May 23, 2022: DAVOS, Switzerland IMF warns world faces greatest financial challenges since WWII. Global disaster has been coming for years. Desperate leaders will do desperate things. Workd War coming? God have mercy on us. Save gold, silver, Bitcoin, food, guns, and bullets.

Robert Kiyosaki की मानें तो आर्थिक संकट से निपटने के लिए दुनियाभर के नेता हताशा में बड़े और कड़े फैसले ले सकते हैं. जिससे युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो सकती है. इसलिए लोगों को अभी से भोजन, गोला-बारूद, बिटकॉइन और कीमती धातुओं की बचत करना शुरू कर देना चाहिए. इस आर्थिक संकट में भी Kiyosaki ने विटक्वाइन का समर्थन किया है.

बिटक्वाइन का खुलकर समर्थन

हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब कियोसाकी ने विटक्वाइन (Bitcoin) का खुलकर समर्थन किया है. इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट के जरिये बिटकॉइन के फायदे गिनाए थे. यही नहीं, हाल ही में उन्होंने एक ट्वीट में लिखा था कि बिटकॉइन भविष्य का मनी है.

Why CRAHES are GOOD: Rich dad taught his son and me “Your profit is made when you buy…not when you sell.” Bitcoin is the future of money. That is why I will back up the truck when the bottom is in. It may be $17k or even lower $11k. Time to get richer is coming. Take care.