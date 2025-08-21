Ramayana के 'राम' Ranbir Kapoor ने यहां लगाया करोड़ों का दांव, शेयर करा रहा तगड़ी कमाई

शेयर बाजार (Stock Market) में तमाम ऐसे शेयर हैं, तो कम समय में ही अपने निवेशकों के लिए मल्टीबैगर स्टॉक (Multibagger Stock) साबित हुए हैं और उनके पैसों को कई गुना बढ़ा दिया है. ऐसा ही एक शेयर प्राइम फोकस का शेयर (Prime Focus Share), जो महज चार महीने में ही करीब 80 फीसदी उछल चुका है, वहीं बीते पांच साल में इस स्टॉक में पैसे लगाने वालों की रकम बढ़कर चार गुना हो गई है. बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) ने भी इस इसमें करोड़ों का दांव लगाया है.

लगातार भाग रहा प्राइम फोकस का शेयर

बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर के निवेश (Ranbir Kapoor Investment) वाली प्राइम फोकस कंपनी का शेयर तेज रफ्तार से भाग रहा है. Price Focus Stock बीते कारोबारी दिन बुधवार को 159.30 रुपये पर ओपन हुआ था और फिर शेयर मार्केट में कारोबार खत्म होने पर 4.05 फीसदी की उछाल लेकर 165.58 रुपये पर क्लोज हुआ था. सिर्फ पांच कारोबारी दिनों में ये स्टॉक करीब 12 फीसदी तक चढ़ चुका है, तो वहीं चार महीने में 21 अप्रैल से 21 अगस्त तक इसमें 80% से ज्यादा की तेजी आई है. इस बढ़ोतरी के चलते कंपनी का मार्केट कैप भी बढ़कर 5150 करोड़ रुपये हो गया है.

रणवीर कपूर को करोड़ों का फायदा

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बॉलीवुड स्टार रणबीर कपूर के पास इस कंपनी के लाखों शेयर (Ranbir Kapoor Prime Focus Share) हैं, जिसे उन्होंने बीते जुलाई महीने में ही खरीदा था. उन्होंने तरजीही इक्विटी इश्यू के लिए शेयरधारकों की मंजूरी के बाद कंपनी में करीब 15 करोड़ रुपये का निवेश किया था और इसके बदले उन्हें प्राइम फोकस के 12.5 लाख शेयर मिले थे. ये शेयर उन्हें 120 रुपये प्रति स्टॉक के हिसाब से मिले थे. फिलहाल जारी तेजी के हिसाब से देखें, तो एक्टर को झटके में 5.69 करोड़ रुपये का मुनाफा हो गया है. दरअसल, वर्तमान प्राइस पर रणबीर कपूर का निवेश बढ़कर 20.60 करोड़ रुपये हो गया है.

रणबीर की 'Ramayana' से जुड़ी है कंपनी

नमित मल्होत्रा द्वारा साल 1997 में इस Prime Focus की शुरुआत मुंबई में एक छोटी पोस्ट प्रोडक्शन कंपनी के रूप में की गई थी, लेकिन अब ये VFX सेक्टर में बड़ा नाम बन चुकी है. खास बात ये है कि रणबीर कपूर ने इस कंपनी के शेयर में करोड़ों का दांव लगाया है, तो वहीं उनकी अपकमिंग फिल्म रामायण (Ranbir Kapoor Ramayana) के साथ भी पोस्ट-प्रोडक्शन और विजुअल इफेक्ट्स से जुड़ी हुई है.

5 साल में 358% का जोरदार रिटर्न

न केवल शॉर्ट टर्म में, बल्कि प्राइम फोकस के शेयर में पैसे लगाने वाले निवेशकों को बीते पांच साल में भी जबर्दस्त रिटर्न हासिल हुआ है. दरअसल, 21 अगस्त 2020 को Prime Focus Share की कीमत सिर्फ 36.15 रुपये थी और अब ये 165.58 रुपये पर पहुंच चुका है. हालांकि इसने इससे ऊंचा आंकड़ा भी छुआ है और इसका 52 वीक का हाई लेवल 181 रुपये है. लेकिन अगर पांच साल के रिटर्न की बात करें, तो ये 358.04 फीसदी रहा है, मतलब निवेशकों का पैसा इस अवधि में चार गुना से भी ज्यादा हो गया है.

