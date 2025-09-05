scorecardresearch
 

प्रणब मुखर्जी 10 साल बात तो करते रहे पर लागू नहीं कर पाए, राज्यों को भरोसा नहीं था- GST पर सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक से बातचीत में कहा कि प्रणब मुखर्जी 10 साल तक सिर्फ बात करते रहे और राज्‍यों को जीएसटी लागू करने को लेकर भरोसा नहीं दिला पाए.

निर्मला सीतारमण ने विपक्ष पर साधा निशाना (Photo: ITG)
जीएसटी में बड़े सुधार के ऐलान के बाद पहली बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आजतक टीवी पर Exclusive इंटरव्यू दिया. उन्‍होंने जीएसटी में हुए नए सुधार को लेकर कहा कि 99 फीसदी चीजों पर टैक्‍स कटौती हुई है. कुछ ही वस्‍तुओं पर 40 फीसदी टैक्‍स लगा है. किसानों के बहुत से उत्‍पादों पर जीएसटी कम कर दी गई है. 

उन्‍होंने विपक्ष पर भी हमला बोलते हुए कहा कि पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी 10 सालों तक जीएसटी पर बात तो करते रहे, लेकिन इसे लागू नहीं किया. वे GST लाने को लेकर देश को भरोसा नहीं दिला पाए और जब इसे हमने लागू किया तो विपक्ष इसपर सवाल उठाता है. मैं पूछती हूं कि आपने फिर इसे क्‍यों नहीं लागू किया? 

वित्त मंत्री ने कहा कि प्री-जीएसटी से पहले उत्‍पादों पर जो टैक्‍स लागू था, जीएसटी के तहत उन चीजों पर आसपास ही टैक्‍स रखा गया. कोई हमने अलग से टैक्‍स नहीं लगाया. उदाहरण बताते हुए उन्‍होंने कहा कि मान लीजिए प्री-जीएसटी में कोई प्रोडक्‍ट्स पर 5 से 6 फीसदी टैक्‍स लगता था, तो जीएसटी के बाद इन चीजों को 5 फीसदी टैक्‍स स्‍लैब में रखा गया. 

लेटेस्ट

