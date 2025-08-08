scorecardresearch
 

'भारत अब किसी के आगे नहीं झुकेगा...', पीयूष गोयल ने ट्रेड वॉर के बीच आत्मनिर्भरता पर दिया जोर

अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त 25 फीसदी टैरिफ लगाने की घोषणा के बीच केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडिया@100 समिट में भारत की आत्मनिर्भरता और आर्थिक मजबूती का संदेश दिया. उन्होंने कहा कि भारत 6.5 फीसदी की दर से विकास कर रहा है और अब किसी विदेशी दबाव में नहीं आएगा.

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अब किसी के आगे नहीं झुकेगा (Photo: ITG)
Piyush Goyal at India@100 Summit: दुनियाभर में इन दिनों टैरिफ का मुद्दा छाया हुआ है. रूस से तेल खरीदने को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत पर और 25 फीसदी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है. इस बीच बिजनेस टुडे के India@100 समिट में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल शामिल हुए. इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया और कहा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा.

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत आज हर साल 6.5 फीसदी की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है. भारत भारत एक मजबूत और आत्मविश्वासी देश है. उन्होंने कहा, विश्व में अब विवैश्वीकरण (डिग्लोबलाइजेशन) नहीं हो रहा है. बल्कि देश अब अपने व्यापारिक रास्ते और साझेदारों को फिर से तय कर रहे हैं.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार व्यापार में आ रही दिक्कतों को दूर करने को लेकर पहले ही कई कदम उठाए हैं. उन्होंने भरोसा जताया है कि इस साल भारत का एक्सपोर्ट पिछले साल से ज्यादा होगा. भारत आज वैश्विक विकास में 16 फीसदी का योगदान दे रहा है.

ईएफटीए से 100 अरब डॉलर का निवेश

पीयूष गोयल ने कहा कि अब भारत को केवल टैरिफ़ में छूट नहीं चाहिए. बल्कि निवेश और एम्प्लॉयमेंट पर भी फोकस कर रहा है. यूरोपीय मुक्त व्यापार संगठन (ईएफटीए) देशों पर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम अब चार ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हैं और दुनिया की सबसे तेज बढ़नी वाली अर्थव्यवस्था. भारत में सबसे ज्यादा युवा हैं, जबकि अन्य देशों में जनसंख्या बुजुर्ग हो रही है. 

उन्होंने कहा कि ईएफटीए देश भारत में 100 अरब डॉलर करेगी. जिससे भारत में 10 लाख प्रत्यक्ष तौर पर और 50 लाख लोगों को रोज़गार मिलेंगे. यह समझौता 1 अक्टूबर से लागू होगा. 

राहुल गांधी पर हमला 

पीयूष गोयल ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत को 'डेड इकोनॉमी' कहे जाने की बात समर्थन करने को लेकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि राहुल ने जो ट्रंप की बात को दोहराया है वह शर्मनाक है. देश उन्हें इसके लिए कभी माफ नहीं करेगा. 

आने वाले व्यापार समझौते

पीयूष गोयल ने बताया कि भारत जल्द ही UAE, मॉरीशस, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूरोपीय यूनियन, चिली, पेरू, न्यूजीलैंड और अमेरिका जैसे देशों के साथ व्यापार समझौते करने जा रहा है.

उन्होंने कहा कि आज का भारत पहले से कहीं ज्यादा मज़बूत, आत्मनिर्भर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दुनिया में सम्मानित है.

टैरिफ विवाद पर क्या बोले पीयूष गोयल?

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने हमेशा व्यापार में आने वाली चुनौतियों को अवसरों में बदला है. अमेरिका द्वारा भारत पर अतिरिक्त टैरिफ लगाए जाने और व्यापार में अस्थिरता के बीच गोयल ने कहा, 'भारत हजारों वर्षों से बदलाव झेलता आ रहा है और अब एक आत्मनिर्भर देश बन चुका है.'

उन्होंने 1999 के Y2K संकट का ज़िक्र करते हुए कहा कि उस समय अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने IT सेक्टर को स्वतंत्रता दी, जिससे आज यह उद्योग 300 अरब डॉलर तक पहुंच गया है. 

कोरोना काल बना ताकत की मिसाल

उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत ने आशंका के विपरीत प्रदर्शन किया. गोयल ने बताया कि 100 से अधिक देशों को मुफ्त वैक्सीन दी गई और देश में एक भी व्यक्ति भूख से नहीं मरा. सरकार ने 80 करोड़ लोगों को दोगुना राशन दिया और तेज़ी से वैक्सीनेशन कर आत्मनिर्भरता का उदाहरण पेश किया.

अमेरिका और अन्य देशों के साथ व्यापारिक बातचीत

पीयूष गोयल ने कहा कि अमेरिका के साथ अभी व्यापार समझौता नहीं हो सका है, लेकिन ओमान और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत एडवांस स्टेज में है. साथ ही चिली, पेरू, न्यूजीलैंड जैसे देशों के साथ भी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर काम जारी है.

उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के साथ टैरिफ को लेकर अगस्त के मध्य में बातचीत के लिए अमेरिकी अधिकारियों का दल भारत आएगा. भारत इस बातचीत को सकारात्मक दिशा में आगे ले जाएगा.

हर अग्नि परीक्षा में भारत विजयी रहेगा

पीयूष गोयल ने कहा कि भारत विकसित देशों के साथ ऐसे व्यापारिक संबंध चाहता है जो खतरा नहीं, बल्कि पूरक हों. उन्होंने दोहराया कि भारत हर अग्नि परीक्षा में सफल रहेगा और हर संकट को अवसर में बदलेगा.

