Petrol-Diesel Price Today: पेट्रोल-डीजल पर आज भी कोई राहत नहीं, 84 पैसे तक बढ़ गए दाम, जानिए तेल की लेटेस्ट कीमतें

Petrol-Diesel Price Today: सरकारी तेल कंपनियों ने गुरुवार को पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिए हैं. कंपनियों ने एक बार फिर से महंगाई का झटका दिया है. बीते दिनों की तरह आज भी तेल के दाम बढ़ा दिए गए हैं. आज 84 पैसे प्रति लीटर तक दाम बढ़ाए गए हैं. मालूम हो कि पिछले दस दिनों में नौवीं बार पेट्रोल-डीजल के रेट्स बढ़े हैं.

तेल कंपनी IOCL के ताजा रेट्स के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल-डीजल पर 80 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है. इसके बाद, राजधानी में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 93.07 रुपये प्रति लीटर और डीजल 93.07 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गया है. वहीं, मुंबई में पेट्रोल-डीजल के रेट्स में 84 पैसे की बढ़ोतरी हुई है. यहां पर पेट्रोल 116.72 रुपये में पहुंच गया है, जबकि डीजल 100.94 रुपये का हो गया है.

इसके अलावा, अन्य महानगरों की बात करें तो चेन्नई में आज एक लीटर पेट्रोल पर 76 पैसे की बढ़ोतरी दर्ज की गई है. इसके बाद पेट्रोल 107.45 रुपये प्रति लीटर की कीमत में बिक रहा है. वहीं, डीजल 97.52 रुपये में बिक रहा. कोलकाता की बात करें तो यहां पेट्रोल पर 83 पैसे और डीजल पर 80 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जिसके बाद पेट्रोल के दाम बढ़कर 111.35 रुपये और डीजल के रेट्स बढ़कर 96.22 रुपये हो गए हैं.

वहीं, मध्य प्रदेश के बालाघाट में पेट्रोल 0.87 पैसे और डीजल 0.82 पैसे बढ़ा है, जिसके बाद पेट्रोल कि दरें 115 रुपये नहीं, बल्कि उस से भी अब ऊपर पहुंच गई हैं. रोज कमाने और छोटे-मोटे कारोबार करने वालों के लिए यह महंगाई मुसीबत बन गई है. आज पेट्रोल 116.52 प्रति लीटर हो गया है. वहीं डीज़ल 99. 59 प्रति लीटर हो गया है.

बढ़ोतरी शुरू होने से पहले दिल्ली में 95 रु. के करीब था पेट्रोल

नवंबर में दिवाली के मौके पर केंद्र सरकार ने ईंधन पर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी (Excise Duty Cut) में कटौती की थी, जिससे पेट्रोल के रेट 5 रुपये प्रति लीटर की कमी आ गई थी. इसके बाद राजधानी दिल्ली में पेट्रोल 103.97 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल 86.67 रुपये प्रति लीटर बिक रहा था. फिर 2 दिसंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले वैट को लगभग आठ रुपये कम कर दिया था, जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल की कीमत 95.41 रुपये प्रति लीटर जबकि डीजल का भाव 86.67 रुपये प्रति लीटर पर टिका था.

महानगरों में आज क्या है पेट्रोल-डीजल का रेट?

कच्चे तेल की कीमतों में नरमी लेकिन पेट्रोल-डीजल महंगा

इंटरनेशनल मार्केट में रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच फरवरी में कच्चे तेल के दाम 130 डॉलर प्रति बैरल के उच्चतम स्तर से गिरकर अब 103 डॉलर तक आ गए हैं, लेकिन इस बीच राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल-डीजल के भाव में भारी उछाल आ रहा है. एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अभी कीमतों में बढ़ोतरी का सिलसिला थमने वाला नहीं हैं.

Price of petrol & diesel in Delhi at Rs 101.81 per litre & Rs 93.07 per litre respectively today (increased by 80 paise)



In Mumbai, the petrol & diesel prices per litre at Rs 116.72 & Rs 100.94 (increased by 84 paise) pic.twitter.com/ghPLS6quSj