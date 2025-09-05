वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आजतक से बातचीत में कहा कि जीएसटी में नया सुधार दिवाली और छठ से पहले बिहार और पूरे देश के लिए डबल गिफ्ट है. उन्होंने हेल्थ और टर्म इंश्योरेंस पर भी कई बातों को स्पष्ट किया. इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान को GST में पहले 18 फीसदी स्लैब में रखा गया था, लेकिन अब नए सुधार के तहत इसे पूरी तरह से छूट दे दी गई है.
ऐसे में सवाल उठ रहा था कि क्या इंश्योरेंस प्रीमियम भुगतान पर जीएसटी के तहत मिले छूट का लाभ मिलेगा? इसपर स्पष्ट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा कंपनियों और इंश्योरेंस इंडस्ट्री से लेकर बातचीत के बाद ही इसे जीएसटी से छूट दी गई है.
इसे लोगों तक लाभ पहुंचाने के लिए कहा गया है. अगर कोई इसे लोगों तक लाभ नहीं पहुंचाता है तो उसपर एक्शन लिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत करता है कि उसे जीएसटी रेट कट का लाभ कंपनियों के द्वारा नहीं दिया जाता है तो उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बड़ा ऐलान करते हुए हेल्थ-टर्म इंश्योरेंस पर प्रीमियम भुगतान को 18 फीसदी स्लैब कैटेगरी से हटाकर '0' फीसदी कैटेगरी में शामिल कर दिया, जो 22 सितंबर से लागू होगा. इसके बाद से ही कहा जा रहा था कि इसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लेकिन अब वित्त मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है.