scorecardresearch
 

कोई 10% तो कोई 20% उछला... शेयर बाजार बमबम, आज के 'हीरो' रहे ये स्टॉक

Stock Market: शेयर बाजार के दोनों इंडेक्स बुधवार को तेजी के साथ बंद हुए. बीएसई का सेंसेक्स 313 अंकों की बढ़त के साथ 82,600 के पार बंद हुआ, तो वहीं एनएसई निफ्टी ने भी लगातार दूसरे दिन तेजी के साथ क्लोजिंग की.

Advertisement
X
सेंसेक्स 313 अकों की उछाल के साथ हुआ बंद (Photo:AI)
सेंसेक्स 313 अकों की उछाल के साथ हुआ बंद (Photo:AI)

शेयर बाजार में सप्ताह के तीसरे दिन ग्रीन जोन में कारोबार की शुरुआत हुई और मार्केट क्लोज होने पर सेंसेक्स-निफ्टी तेज बढ़त लेकर बंद हुए. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 313.02 अकों की तेजी लेकर बंद हुआ, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के निफ्टी इंडेक्स ने 91.25 अंकों की बढ़त के साथ 25,300 के पार क्लोजिंग की. बाजार में तेजी के बीच पीसी ज्वेलर्स से लेकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तक के शेयर उछाल के साथ बंद हुए. 

82600 के पार बंद हुआ सेंसेक्स 
बुधवार को शेयर मार्केट में दिनभर तेजी में कारोबार हुआ. 30 शेयरों वाले सेंसेक्स इंडेक्स ने अपने पिछले बंद 82,380.69 की तुलना में उछलकर 82,506.40 के लेवल पर ओपन होने के बाद 82,741.95 तक छलांग लगाई और अंत में 313.02 अंक चढ़कर 82,693.71 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी-50 ने भी सेंसेक्स के कदम से कदम मिलाए रखा और पिछले कारोबारी बंद 25,239.10 के मुकाबले बढ़त लेते हिुए 25,276.60 पर खुला, फिर कारोबार के दौरान 25,346.50 के स्तर तक उछला. हालांकि, अंत में ये एनएसई इंडेक्स भी 91.15 अंक की तेजी लेकर 25,330.25 पर क्लोज हुआ. 

PC ज्वेलर्स का शेयर 15% तक भागा
कारोबार के दौरान सबसे तेज भागने वाले 10 शेयरों की बात करें, तो ज्वेलरी कंपनी पीसी ज्वेलर्स से लेकर एसबीआई तक के शेयर आज के हीरो साबित हुए. लार्जकैप कैटेगरी में शामिल एसबीआई स्टॉक 3.02% की तेजी के साथ 856.95 रुपये पर क्लोज हुआ, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के शेयर ने 2.36% की छलांग लगाते हुए 412.30 रुपये पर क्लोजिंग की. टॉप-10 गेनर्स लिस्ट में शामिल अन्य स्टॉक्स की बात करें, तो...

सम्बंधित ख़बरें

On the technical front, the stock is above the 50-day SMA of Rs 4,495.6 and the 200-day SMA of Rs 3,443.4, showing the price comfortably trading above key moving averages.
पहले ही दिन ₹10000 की कमाई, 103 रुपये के शेयर ने मचाया गदर! 
Stock market rise
कल धुआंधार तेजी... आज भी बाजार में बहार, खुलते ही भागने लगे ये 10 स्टॉक  
Stock Market Updates
ये 4 बड़े कारण... शेयर बाजार में आज भी तूफानी तेजी, US से डील पर बनने वाली है बात? 
Stock Market Surge
भारत-US ट्रेड डील पर बात से पहले बाजार बमबम, अचानक सेंसेक्स फिर 82000 के पार 
Stock Market Fall
8 दिन की तेजी पर ब्रेक, फिर भी बैंक निफ्टी बमबम, फिसले ये 10 शेयर 
Advertisement

IRME Energy Share    19.99%    329.85 रुपये
Platinum Industries     10.51%    317.00 रुपये
PC Jewellers               9.50%    14.65 रुपये
Dhani Share                9.34%    69.41 रुपये
RedTape Share           7.92%    151.85 रुपये
Maharashra Bank       3.98%    57.28 रुपये
KPI Tech Share          3.87%    1296.65 रुपये
Kalyan Jewellers        3.01%    522.90 रुपये

क्या इसलिए उछला शेयर बाजार
बीते कारोबारी दिन मंगलवार को तमाम मुद्दों पर अटकी भारत-US ट्रेड डील को लेकर नई दिल्ली में छठे दौर की बातचीत हुई. इस बैठक के शुरू होने से पहले ही शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली थी और फिर सेंसेक्स-निफ्टी ने ताबड़तोड़ उछाल के साथ कारोबार खत्म किया था. वहीं सात घंटे चली इस बैठक के सकारात्मक परिणामों की उम्मीद का असर बुधवार को भी दोनों इंडेक्स में तेजी के रूप में देखने को मिला. इसके अलावा 17 सितंबर को ही अमेरिका में पॉलिसी रेट को लेकर US Fed की बैठक होने वाली है और इसमें 25 बेसिसि पॉइंट की कटौती की उम्मीद जताई जा रही है, जिससे भी बाजार का सेंटीमेंट प्रभावित हुआ है. 

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement