'अंबानी-अडानी के बिजनेस हब निशाना...', पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने बताया PAK सेना का प्लान

पाकिस्तानी-अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार की एक वीडियो क्लिप तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें वो पाकिस्तानी सेना की भारत के खिलाफ रणनीति में बदलाव को लेकर बड़ी बात कह रहे हैं.

पाक-अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार ने बताई पाक सेना की रणनीति (Photo: X/@sajidtarar)
पाक-अमेरिकी बिजनेसमैन साजिद तरार ने बताई पाक सेना की रणनीति (Photo: X/@sajidtarar)

पाकिस्तानी-अमेरिकी बिजनेसमैन और मुस्लिम्स ऑफ अमेरिका के फाउंडर साजिद तरार ने हाल ही में भारत को लेकर पाकिस्तानी सेना की रणनीति पर ऐसा कुछ कहा कि वो वायरल हो गए. उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुशी जताते हुए कहा है कि पाकिस्तानी सेना एलओसी के पास हल्के हमलों पर फोकस नहीं कर रही, बल्कि सेना का ध्यान भारत में मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे अरबपति उद्योगपति के व्यापारिक केंद्रों को निशाना बनाने पर है. 

'पाकिस्तानी सेना ने बदली है रणनीति'
साजिद तरार के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना ने भारत को लेकर रणनीति में जो बदलाव किया है, उसका उद्देश्य सीमा के पास सीमित सैन्य कार्रवाई के बजाय भारत को भारी आर्थिक और मानवीय नुकसान पहुंचाना है. साजिद के इन बयानों ने दरअसल, इसलिए भी ध्यान खींचा है, क्योंकि वे अमेरिका में एक प्रभावशाली शख्सियत हैं और ऐसा माना जाता है कि उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुलाकात में अहम भूमिका निभाई थी. इस बैठक के बाद टैम्पा में प्राइवेट डिनर पार्टी के दौरान जनरल मुनीर के अपने बयानों में भी कुछ ऐसा ही जिक्र किया था. 

बिजनेस टुडे पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 120 पाकिस्तानी प्रवासियों की एक सभा को संबोधित करते हुए अमेरिका प्रवास के दौरान जनरल मुनीर ने भारत की प्रमुख आर्थिक संपत्तियों को निशाना बनाने की धमकी दी थी. उन्होंने खासतौर पर रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी की जामनगर रिफाइनरी का नाम लेते हुए ये धमकियां दी थीं.

अमेरिका में तरार का बड़ा कारोबार
साजिद तरार के बारे में बात करें, तो ये बाल्टीमोर में रहने वाले एक बिजनेसमैन, वकील और राजनीतिक गलियारे में खासी दखल रखने वाले शख्स हैं और मूल रूप से पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मंडी बहाउद्दीन के हैं. 1980-1990 के दशक में वे पाकिस्तान से निकलकर अमेरिका पहुंचे और यहां बाल्टीमोर यूनिवर्सिटी से वकालत पूरी करने के बाद अमेरिकी सिटीजनशिप हासिल कर वहीं रहने लगे. कारोबार की बात करें, तो तरार का अमेरिका में फाइनेंस और रियल एस्टेट सेक्टर में बड़ा नाम है और वे मैक्सिमस इन्वेस्टमेंट ग्रुप के चेयरमैन हैं. इसके साथ ही वे डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की नीतियों के बड़े समर्थक हैं.

एशिया के सबसे अमीर इंसान हैं मुकेश अंबानी 
गौरतलब है कि भारतीय बिजनेसमैन मुकेश अंबानी के तेल से लेकर एनर्जी सेक्टर बड़ा कारोबार है और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज देश की सबसे मूल्यवान कंपनी है. संपत्ति की अगर बात करें, तो ब्लूमबर्ग बिलेनियर्स इंडेक्स के मुताबिक, 99 अरब डॉलर नेटवर्थ के साथ वे दुनिया के 18वें सबसे अमीर इंसान हैं. उनकी जामनगर रिफाइनरी देश की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जिसमें दुनियाभर से आए क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है. इसकी कैपेसिटी लगभग 14 लाख बैरल प्रतिदिन है. 

