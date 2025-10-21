scorecardresearch
 

Diwali Muhurat Trading: आज मुहूर्त ट्रेडिंग... एक्‍सपर्ट बोले- खरीदें ये 5 स्‍टॉक, देंगे 41% का रिटर्न!

शेयर बाजार में आज मुहूर्त ट्रेडिंग होगी, जिसके लिए वर्टेक्स ब्रोकिंग ने कुछ स्‍टॉक पिक किए हैं, जो आपको अगले दिवाली तक अच्‍छे रिटर्न दे सकते हैं. आइए जानते हैं कौन-कौन से ये स्‍टॉक हैं...

शेयर बाजार मुहूर्त ट्रेडिंग. (Photo: AI Generated)
20 अक्‍टूबर को पूरे भारत में दिवाली का उत्‍सव मनाया गया, लेकिन आज स्‍टॉक मार्केट में दिवाली मनाई जाएगी. शेयर बाजार आज सिर्फ मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए खुलेगा. इस बार मुहूर्त ट्रेडिंग दोपहर 1:45 बजे से 2:45 बजे के बीच 1 घंटे के लिए होगा. मुहूर्त ट्रेडिंग के समय ज्‍यादातर लोग स्‍टॉक की खरीदारी करते हैं और उसे अपने पोर्टफोलियो में लंबे समय के लिए रखना चाहते हैं. 

मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ ही भारतीय शेयर बाजार संवत 2082 में एंट्री लेगा. इस मौके पर वर्टेक्स ब्रोकिंग ने कुछ स्‍टॉक पिक किए हैं, जिसे आप रिसर्च के आधार पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं.

ब्रोकरेज का कहना है कि भारतीय बाजार मजबूत घरेलू मांग, शानदार कॉर्पोरेट आय और स्थिर व्यापक आर्थिक स्थितियों के सहारे लचीलापन दिखा रहा है. ऐसे में मुहूर्त ट्रेडिंग पर खरीदे गए ये स्‍टॉक्‍स आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं. ब्रोकरेज फर्म की ओर से चुने गए कुछ बेहतरीन शेयर यहां बताए गए हैं. 

अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन 
ब्रोकरेज फर्म ने मुहूर्त ट्रेडिंग के लिए सबसे पहला स्‍टॉक अडानी पोर्ट्स चुना है. इसके पास  25 प्रतिशत से अधिक बाजार हिस्सेदारी है और पोर्ट सेक्‍टर में इसका दबदबा है. इसने वित्त वर्ष 2025 की दूसरी तिमाही के दौरान कार्गो वॉल्यूम में 18 प्रतिशत की सालाना ग्रोथ दर्ज की है, जिसे सभी प्रमुख पोर्ट्स पर मजबूत प्रदर्शन का सपोर्ट मिला है. ब्रोकरेज ने इस शेयर का टारगेट ₹1,800 तय किया है, जो 22 फीसदी की ग्रोथ है. 

वारी एनर्जीज का टारगेट 
वारी एनर्जीज को लेकर ब्रोकरेज ने ₹4,310 प्रति शेयर का टारगेट दिया है, जो मौजूदा प्राइस से 22% की ग्रोथ है. यह कंपनी 12 गीगावाट से अधिक क्षमता वाली भारत की सबसे बड़ी सौर पीवी मॉड्यूल निर्माता है. ब्रोकरेज का कहना है कि यह कंपनी भारत के रिन्‍यूवेबल एनर्जी विस्‍तार में अग्रणी भूमिका निभा रही है. सरकारी सब्सिडी और 2030 तक भारत के 500 गीगावाट रिन्‍यूवेबल क्षमता के लक्ष्य के साथ, वारी एनर्जीज को निरंतर डिमांड ग्रोथ और नीति-संचालित अनुकूल परिस्थितियों से लाभ मिलने की उम्मीद है. 

हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स
HAL पर ब्रोकरेज ने 'खरीदें' रेटिंग दी है, जिसका टारगेट प्राइस ₹6,470 तय किया है. यह मौजूदा स्‍तर से 33% की ग्रोथ है. ब्रोकरेज ने कहा कि HAL का प्रदर्शन शानदार बना हुआ है. तेजस, हेलीकॉप्टर और निर्यात अवसरों के बल पर इसकी ऑर्डर बुक 1.89 लाख करोड़ रुपये से ज्‍यादा हो गई है. कंपनी भारत के रक्षा स्वदेशीकरण और बढ़ते रक्षा पूंजीगत व्यय का एक प्रमुख लाभार्थी है. 

कोफोर्ज देगा 41 फीसदी का रिटर्न 
इस शेयर का टारगेट प्राइस ₹2,451 तय किया गया है, जो अभी से 41% की तेजी दिखा रहा है. कोफोर्ज ने लगातार दोहरे अंकों की वृद्धि दर्ज की है और मध्यम-स्तरीय आईटी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धियों से बेहतर प्रदर्शन किया है. 

ब्लैक बक का टारगेट
ब्‍लैकबक ने खुद को एक टॉप लॉजिस्टिक्‍स टेक्‍नोलॉजी कंपनी है, जो ट्रांसपोर्ट, पोर्ट मैनेजमेंट और डेटा सॉल्‍यूशन प्रोवाइड करती है. यह कई व्यावसायिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी रखती है. गति शक्ति योजना और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति जैसी सरकारी पहलों से इस क्षेत्र में तेजी आने की उम्‍मीद है. ब्रोकरेज ने इस शेयर पर ₹974 का टारगेट दिया है, जो 40 फीसदी की तेजी दिखा रहा है. 

(नोट- यहां बताए गए अलग-अलग कंपनियों के टारगेट ब्रोकरेज फर्म के अपने विचार हैं. Aajtak.in इसकी जिम्‍मेदारी नहीं लेता है. किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.) 

