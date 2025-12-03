Meesho IPO: अभी खुला भी नहीं ये IPO और GMP 44% के पार, पैसे रखें तैयार... हर शेयर पर होगी इतनी कमाई!

ऑनलाइन कपड़े बेचने वाली ई-कॉमर्स कंपनी मीशो का आईपीओ (Meesho IPO) आज से ओपन होने जा रहा है. अगर आप आईपीओ में निवेश करने की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर ये आपके लिए बेहतर मौका है, दरअसल ये इश्यू खुलने से पहले ही तगड़ी कमाई का सिग्नल दे रहा है. ग्रे-मार्केट में इसका प्रीमियम 44 फीसदी से ज्यादा चल रहा है. इसमें निवेशक तीन दिन के लिए बोली लगा सकेंगे. आइए जानते हैं इसके साइज, लॉट और प्राइस बैंड के बारे में...

5421 करोड़ रुपये का है ये IPO

Meesho IPO के आईपीओ में 5 दिसंबर तक पैसे लगाए जा सकते हैं. इस इश्यू का साइज 5421 करोड़ रुपये है. Meesho अपने आईपीओ के तहत 4,250 करोड़ रुपये के फ्रेस शेयर जारी कर रही है, तो वहीं 10.55 करोड़ रुपये की वैल्यू शेयरों की बिक्री प्रमोटर्स द्वारा ऑफर फॉर सेल (Meesho OFS) के जरिए की जाने वाली है.

आईपीओ क्लोज होने के बाद इसके शेयरों का अलॉटमेंट प्रोसेस 8 दिसंबर को होगा और इसका रिफंड प्रोसेस 9 दिसंबर को शुरू होगा. बात अलॉटमेंट की करें, तो इसी दिन बोली लगाने वालों के डीमैट खातों में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे. वहीं शेयर मार्केट (Stock Market) के दोनों इंडेक्स BSE-NSE पर कंपनी के शेयरों की लिस्टिंग के लिए 10 दिसंबर की तारीख तय की गई है.



प्राइस बैंड और Lot Size इतना

मीशो आईपीओ के लिए प्राइस बैंड (Meesho Price Band) 105 रुपये से 111 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है. जबकि इसके लिए लॉट साइज 135 शेयरों का है. मतलब किसी भी निवेशक को कम से कम इतने शेयरों के लिए बोली लगानी होगी और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से कम से कम 14,985 रुपये का निवेश करना होगा. कोई भी निवेशक अधिकतम 13 लॉट या 1755 शेयरों के लिए अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए निवेश की कुल रकम 1,94,805 रुपये होगी.

लिस्ट होते ही कराएगा तगड़ी कमाई!

Meesho IPO अपनी ओपनिंग से पहले ही तगड़ी कमाई के संकेत दे रहा है यानी पैसे लगाने वालों को लिस्टिंग के साथ ही कमाई होने वाली है. दरअसल, इस आईपीओ का ग्रे-मार्केट प्रीमियम ओपनिंग से ऐन पहले 44.14% चल रहा है और इस हिसाब से ये प्रति शेयर 49 रुपये के फायदे का सिग्नल दे रहा है. मतलब इस GMP पर 160 रुपये प्रति शेयर पर लिस्टिंग हो सकती है.

अगर फायदे का कैलकुलेशन करें, तो फिर अगर कोई निवेशक एक लॉट के लिए बोली लगाता है और 14,985 रुपये का निवेश करता है. इसके बाद इसकी लिस्टिंग करंट जीएमपी पर होती है, तो उसके द्वारा निवेश की गई रकम बढ़कर 21,600 रुपये हो जाएगी. यानी हर एक लॉट पर निवेशक को झटके में 6,615 रुपये का फायदा होगा.

(नोट- शेयर बाजार या आईपीओ मार्केट में किसी भी निवेश से पहले अपने एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

