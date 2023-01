Tata घराने की बहू को जानते हैं आप? अब संभालेंगी इस कंपनी की कमान, पिता के निधन के बाद मिली जिम्मेदारी

देश के सबसे बड़े और 157 साल पुराने Tata घराने की 'बहू' ऑटो सेक्टर की दिग्गज कंपनी को नई दिशा देगी. हम बात कर रहे हैं, टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (Toyota Kirloskar Motor) कंपनी की. बीते साल नवंबर 2022 में इसके वाइस चेयरपर्सन विक्रम किर्लोस्कर का निधन हो गया था. अब उनकी विरासत को संभालने के लिए उनकी इकलौती बेटी मानसी टाटा (Manasi Tata) को चुना गया है और मैनेजमेंट की ओर से इसका ऐलान कर दिया गया है.

Toyota को भारत लाए थे पिता

जापानी ऑटोमेकर Toyota को भारत में लाने का श्रेय टाटा घराने की बहू मानसी टाटा (Manasi Tata) के पिता दिवंगत विक्रम किर्लोस्कर को जाता है.1997 में किर्लोस्कर ग्रुप के जरिए टोयोटा ने अपना कारोबार भारत में शुरू किया था. दोनों ग्रुपों की भागीदारी से टोयोटा का कारोबार देश में रफ्तार पकड़ने लगा और इंडियन ऑटो सेक्टर में टॉप लिस्ट में शामिल है. गौरतलब है कि बीते साल 29 नवंबर को कंपनी में वाइस चेयरपर्सन की भूमिका निभाने वाले विक्रम किर्लोस्कर का हार्ट अटैक से निधन हो गया. वह 64 साल के थे.

Ratan Tata से है ये नाता

Toyota कंपनी के फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी मॉडल देश में खासे लोकप्रिय हैं. भारत में टोयोटा का चेहरा माने जाने वाले विक्रम किर्लोस्कर (Vikram Kirloskar) का रतन टाटा (Ratan Tata) के साथ गहरा संबंध है. दरअसल, रतन टाटा अविवाहित हैं, लेकिन उनके सौतेले भाई नोएल टाटा के बेटे नेविल टाटा (Neville Tata) से विक्रम किर्लोस्कर की बेटी मानसी की शादी साल 2019 में हुई थी. इस लिहाज से देखा जाए तो विक्रम किर्लोस्कर और रतन टाटा समधी होते हैं.

कंपनी का वाइस चेयरपर्सन नियुक्त किया

बिजनेस टुडे की खबर के मुताबिक वाहन कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने विक्रम किर्लोस्कर की बेटी मानसी टाटा को तत्काल प्रभाव से नया उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है. इसके अलावा वह टोयोटा किर्लोस्कर ऑटो पार्ट्स (TKAP) की वाइस चेयरपर्सन भी बनेंगी. टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के एमडी और सीईओ (Toyota Kirloskar CEO) मसाकाजू योशिमुरा (Masakazu Yoshimura) ने कहा है कि Manasi Tata को इंडिया के कार बाजार की अच्छी समझ है. वह टीम का उत्साह करने वाली लीडर रही हैं, उनके आने से टोयोटा मोटर्स को मजबूती मिलेगी.

पिता के निधन के बाद बोर्ड में शामिल

बता दें पिछले साल नवंबर में पिता विक्रम किर्लोस्कर के निधन के बाद अगले महीने दिसंबर 2022 में कंपनी मैनेजमेंट ने मानसी टाटा को संयुक्त उद्यम कंपनियों Toyota Industries Engine India Pvt Ltd, Kirloskar Toyota Textile Machinery Pvt Ltd (KTTM), Toyota Material Handling India Pvt Ltd (TMHIN), और Denso Kirloskar Industries Pvt के बोर्ड में निदेशक नियुक्त किया था.