5 दिन... ₹17000Cr की कमाई, बाजार की भगदड़ में भी LIC ने कराई निवेशकों की मौज

अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत पर टैरिफ (Trump Tariff Impact) के असर के चलते बीते कुछ सप्ताहों से लगातार शेयर बाजार (Stock Market) में भगदड़ की स्थिति देखने को मिल रही है और पिछला हफ्ता भी ऐसा ही निकला. सेंसेक्स की टॉप-10 सबसे वैल्यूएबल कंपनियों में से छह की मार्केट वैल्यू में तगड़ी गिरावट आई और इसमें देश के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) की कंपनी रिलायस इंडस्ट्रीज (RIL) से लेकर एचडीएफसी बैंक (HDFC Bank) तक शामिल हैं, वहीं दूसरी ओर देश की सबसे बड़ी जीवन बीमा कंपनी एलआईसी (LIC) ने गिरते बाजार में भी निवेशकों की बल्ले-बल्ले कराते हुए ताबड़तोड़ कमाई कराई.

6 कंपनियों ने डुबोया निवेशकों का पैसा

शेयर बाजार में लगातार छठे हफ्ते गिरावट देखने को मिली और बीते सप्ताह बीएसई का सेंसेक्स इंडेक्स (Sensex)742.12 अंक यानी 0.92 फीसदी की गिरावट में रहा, तो वहीं एनएसई के निफ्टी इंडेक्स में 202.05 अंक यानी 0.82 फीसदी की कमी आई. इस बीच Top-10 Sensex Firms में शामिल छह कंपनियों के कंबाइंड रूप से 1,36,151.24 करोड़ रुपये स्वाहा हो गए. इनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज के अलावा HDFC Bank, Bharti Airtel, ICICI Bank, Infosys और HUL शामिल रहीं.

अंबानी की कंपनी को तगड़ा घाटा

सबसे पहले बात करते हैं अपने निवेशकों को बीते सप्ताह झटका देने वाली कंपनियों के बारे में, तो मुकेश अंबानी की Reliance Industries की मार्केट वैल्यू कम होकर 18,51,174.59 करोड़ रुपये रह गई और निवेशकों के महज पांच कारोबारी दिनों में ही 34,710.8 करोड़ रुपये डूब गए. दूसरे नंबर पर प्राइवेट सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक HDFC Bank रहा और इसका मार्केट कैप 29,722.04 करोड़ रुपये कम होकर 15,14,303.58 करोड़ रुपये पर आ गया. हालांकि, रिलायंस के बाद ये देश की दूसरी बड़ी फर्म बना हुआ है. ICICI Bank MCap में भी 24,719.45 करोड़ रुपये की गिरावट आई और यह 10,25,495.69 करोड़ रुपये रह गया.

इन तीन कंपनियों ने भी कराया नुकसान

कंपनी वैल्यू में गिरावट मार्केट कैप Infosys 19,504.31 करोड़ रुपये 5,91,423.02 करोड़ रुपये Bharti Airtel 15,053.55 करोड़ रुपये 10,59,850.32 करोड़ रुपये HUL 12,441.09 करोड़ रुपये 5,87,021.88 करोड़ रुपये

LIC ने दिखा दिया दम

अब बताते हैं कि किन चार कंपनियों ने गिराते बाजार में भी अपना दम दिखाया और निवेशकों को तगड़ी कमाई कराई. इस लिस्ट में Tata Group की आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एसबीआई, एलआईसी और बजाज फाइनेंस हैं, जिनकी मार्केट वैल्यू बढ़ी है. नंबर-1 पर एलआईसी रही और इसका मार्केट कैप बढ़कर (LIC Market Cap Rise) 5,77,187.67 करोड़ रुपये हो गया. इस हिसाब से देखें, तो इसके निवेशकों ने 5 दिन में ही 17,678.37 करोड़ रुपये की कमाई कर डाली.

टाटा से बजाज तक के निवेशक मौज में

एलआईसी के अलावा TCS Market Cap 11,360.8 करोड़ रुपये के इजाफे के साथ बढ़कर 10,97,908.66 करोड़ रुपये के स्तर पर पहुंच गया. इसके साथ ही देश के सबसे बड़ी सरकारी बैंक को भी फायदा हुआ और SBI Market Cap 9,784.46 करोड़ रुपये के उछाल के साथ 7,42,649.34 करोड़ रुपये हो गया. बजाज फाइनेंस ने 186.43 करोड़ रुपये कमाए और इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,45,148.52 करोड़ रुपये हो गया.

नंबर-1 कुर्सी पर RIL का कब्जा

भले ही बीते कुछ सप्ताह में मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance) के मार्केट कैप में गिरावट आ रही है, लेकिन इसके बावजूद मार्केट वैल्यू के हिसाब से देश की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट में ये नंबर-1 पायदान पर बनी हुई है. इसके बाद क्रमश: एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंफोसिस, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एलआईसी और बजाज फाइनेंस का नंबर आता है.

(नोट- शेयर बाजार में किसी भी तरह के निवेश से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें.)

