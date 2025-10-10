एलजी इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स इंडिया के आईपीओ ने सब्‍सक्रिप्‍शन के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं. 11,607 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को 4.4 लाख करोड़ रुपये की बोलियां मिली है. यह भारतीय स्‍टॉक मार्केट के इतिहास का सबसे सफल IPO था. आज इसके शेयरों का अलॉटमेंट होने वाला है, जिसके पहले ही LG इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स के जीएमपी में तगड़ी उछाल देखी जा रही है.

एक्सचेंजों के आंकड़ों के अनुसार, 11,607 करोड़ रुपये के इस इश्यू को 3,85,33,26,672 शेयरों के लिए बोलियां मिली हैं, जबकि सब्सक्रिप्शन के लिए 7,13,34,320 शेयर उपलब्ध थे. ऐसे में कुल सब्सक्रिप्शन 54.02 गुना रहा, जो बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गया, जिसके 6,560 करोड़ रुपये के IPO ने 2024 में 3.24 लाख करोड़ रुपये की बोलियां हासिल कीं थी.

निवेशकों का जबदस्‍त रिस्‍पॉन्‍स

LG इलेक्ट्रॉनिक्स के IPO को कुल मिलाकर 54.02 गुना सब्‍सक्राइब किया गया है. 9 अक्टूबर, 2025, बोली के अंतिम दिन शाम 5:04 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार, रिटेल निवेशक कैटेगरी में 3.55 गुना, योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) में 166.51 गुना और गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) में 22.44 गुना सब्‍सक्रिप्‍शन मिला.

एक्‍सपर्ट ने कहा कि यह जबरदस्‍त प्रतिक्रिया उपभोक्‍ता इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स बाजार में कंपनी के लीडरशिप और भारत में इसकी लॉन्‍गटर्म विकास क्षमता में निवेशकों के विश्‍वास को दिखाती है. यह IPO पूरी तरह से 10.18 करोड़ शेयरों की ऑफर फॉर सेल (OFS) था, जिसका मतलब है कि इसकी इनकम कंपनी के बजाय मौजूदा शेयरहोल्‍डर्स को ही जाएगी.

अलॉटमेंट की जांच कैसे करें?

जिन निवेशकों ने एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के लिए आवेदन किया था, वे आधिकारिक BSE वेबसाइट या रजिस्ट्रार प्लेटफॉर्म, केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के माध्यम से अपने अलॉटमेंट स्‍टेटस की जांच कर सकते हैं.

बीएसई की वेबासाइट से कैसे करें चेक?

सबसे पहले 'इक्विटी' विकल्‍प चुनें. इसके बाद ड्रॉपडाउन सूची से 'एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया लिमिटेड' का चयन करें. अपना आवेदन संख्‍या और पैन दर्ज करें. अपनी स्थिति देखने के लिए कैप्चा कोड दर्ज करें और 'सर्च' पर क्लिक करें.

केफिन टेक्नोलॉजीज वेबसाइट पर स्‍टेटस

यहां क्लिक करके केफिन टेक्नोलॉजीज आईपीओ अलॉटमेंट पर जाएं. ड्रॉपडाउन मेनू से 'LG इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स इंडिया लिमिटेड' को सेलेक्‍ट करें. अब तीन विकल्पों में से एक चुनें - आवेदन संख्या, डीमैट खाता संख्या, या पैन. अब आवश्यक विवरण और कैप्चा कोड दर्ज करें. इसके बाद अपना स्‍टेटस देखें.

LG इलेक्‍ट्रॉनिक्‍स जीएमपी

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के आईपीओ के लिए ग्रे मार्केट प्रीमियम (जीएमपी) में लगातार बढ़ोतरी जारी है, जो लिस्टिंग से पहले निवेशकों की मजबूत मांग का संकेत है. 10 अक्टूबर, 2025, दोपहर 12 बजे तक आईपीओ का जीएमपी 386 रुपये था. 1,140 रुपये प्रति शेयर के ऊपरी प्राइस बैंड के साथ, अनुमानित सूचीकरण मूल्य लगभग 1,520 रुपये है, जो आवंटन प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए प्रति शेयर लगभग 33.86% का संभावित प्रॉफिट है.

एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के शेयरों के 14 अक्टूबर, 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) दोनों पर लिस्‍ट होने की उम्‍मीद है.

