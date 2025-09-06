scorecardresearch
 

'भारत के टैरिफ से अमेरिकी नौकरियां खत्म... ' ट्रंप के सहयोगी नवारो ने फिर उगला जहर, लगाए ये आरोप!

ट्रंप के सहयोगी नवारो ने एक बार फिर भारत पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्‍होंने कहा है कि भारत की टैरिफ की वजह से अमेरिका में नौकरियां जा रही हैं. उनका ये आरोप तब आया है, जब हालही में अमेरिका रोजगार आंकड़ों में बड़ी गिरावट देखी गई है.

Advertisement
X
ट्रंप के सहयोगी पीटर नवारो. (Photo: Reuters)
ट्रंप के सहयोगी पीटर नवारो. (Photo: Reuters)

भारत और अमेरिका के बीच व्‍यापार को लेकर तनाव बना हुआ है. इस बीच, व्हाइट हाउस के व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने भारत की एक बार फिर आलोचना करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं. नवारो का कहना है कि भारत के टैरिफ की वजह से अमेरिकी नौकरियों पर संकट आया है.  

नवारो का ये बयान तब आया है, जब हाल ही में अमेरिकी रोजगार रिपोर्ट में भारी गिरावट आई है. अगस्‍त में नॉन-एग्री सेक्‍टर के कर्मचारियों की संख्‍या में सिर्फ 22,000 की ग्रोथ हुई है, जो जुलाई के 79,000 से काफी कम है. वहीं बेरोजगारी दर बढ़कर 4.3% हो गई, जो 2021 के बाद से सबसे ज्‍यादा है. 

एक्‍सपर्ट्स इस मंदी का कारण राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार शुल्क, प्रतिबंधों और नीतिगत अनिश्चितताओं को मान रहे हैं, जिनकी वजह से रोजगार में गिरावट आई है. लेकिन ट्रंप के सहयोगी इसके लिए भारत को जिम्‍मेदार ठहरा रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Modi Trump
ट्रंप का डैमेज कंट्रोल, PM मोदी का दोस्ताना अंदाज... किस दिशा में जा रहा भारत-अमेरिका रिश्ता? ये बोले एक्सपर्ट 
Elon Musk Trump dinner
नहीं मिला इन्वाइट या कुछ और है वजह? ट्रंप के डिनर में क्यों नहीं आए Musk  
India-U.S. Relations: India’s Steadfast Stance on Agriculture
भारत-अमेरिका के रिश्तों पर ट्रंप का यू-टर्न, PM मोदी का भी आया रिएक्शन 
PM Modis statement on India-US relations: Has the tension come to an end?
ट्रंप के 'दोस्ती' वाले बयान को पीएम मोदी ने सराहा, देखें क्या कहा 
रूस-यूक्रेन जंग पर आया डोनाल्ड ट्रंप का नया बयान, देखें US Top-10 

ट्रंप के सहयोगी ने लगाए गंभीर आरोप 
नवारो ने कहा कि भारत रूसी कच्‍चे तेल पर छूट से लाभ कमा रहा है और टैरिफ लगा रहा है, जिससे अमेरिका की नौकरियां जा रही हैं. नवारो ने गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि भारत रूसी तेल केवल रूस की युद्ध मशीन को चलाने के लिए खरीदता है और भारत पर यूक्रेन में मास्को के युद्ध को इनडायरेक्‍ट तरीके से सपोर्ट करता है. 

Advertisement

नवारों ने एक्‍स पर लिखा, ' फैक्‍ट- भारत में सबसे ज्‍यादा टैरिफ के कारण अमेरिकी नौकरियां खत्‍म हो रही हैं. भारत रूसी तेल सिर्फ मुनाफे के लिए खरीदता है. राजस्‍व रूसी रूसी युद्ध मशीन को फंडिंग करता है. अमेरिकी टैक्‍सपेयर्स को ज्‍यादा भुगतान करना पड़ रहा है. 

पहले भी की है भारत की आलोचना
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के व्यापार मामलों के वरिष्ठ सलाहकार नवारो रूस के साथ व्यापार जारी रखने के लिए भारत की आलोचना करते रहे हैं. इससे पहले उन्होंने रूस और यूक्रेन युद्ध को 'मोदी का युद्ध' बताया था, देश को 'क्रेमलिन का लॉन्ड्रोमैट' कहा था और आरोप लगाया था कि भारत रूस की युद्ध अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रही है. 

नवारो के बयान भ्रामक और गलत 
नवारो की यह टिप्पणी भारतीय विदेश मंत्रालय (MEA) द्वारा उनके पिछले बयानों को खारिज करने के तुरंत बाद आई है. प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में उन्हें 'गलत और भ्रामक बयान' करार दिया. जयसवाल ने कहा कि हमने नवारो द्वारा दिए गए गलत और भ्रामक बयानों को देखा है और जाहिर है कि हम उसे अस्‍वीकार करते हैं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement