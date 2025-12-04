scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

रूस ने पहली बार भारत से क्या मांगा था? केवल ये दो चीजें... फिर पक्की हो गई दोस्ती

भारत और रूस की दोस्‍ती के साथ ही कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है. पिछले 5 साल में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्‍यापार 5 गुना से ज्‍यादा बढ़ा है. इस समय रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन 23वें द्विपक्षीय शिखर सम्‍मेलन के दौरान भारत दौरे पर हैं.

Advertisement
X
100 साल से भी ज्‍यादा पुराना है व्‍यापारिक संबंध. (Photo: File/PTI)
100 साल से भी ज्‍यादा पुराना है व्‍यापारिक संबंध. (Photo: File/PTI)

रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर हैं. इस दौरे को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. खासकर अमेरिका मोदी और पुतिन की मुलाकात पर टकटकी लगाए बैठा है. इस मुलाकात के दौरान उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों देशों के बीच कई बड़ी डील हो सकती है. वैसे अभी रूस और भारत के बीच 68 अरब डॉलर का कारोबार है, लेकिन क्‍या आपको पता है कि रूस ने भारत से पहली बार क्‍या मंगाया था? 

वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ें के मुताबिक भारत और रूस के बीच कई चीजों का कारोबार होता है, जिसमें कच्‍चा तेल, फर्टिलाइजर, मिनरल्‍स, कीमती पत्‍थर, वनस्पति तेल, डिफेंस प्रोडक्‍ट्स, मशीनरी, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक मशीनरी, केमिकल्‍स और अन्‍य शामिल हैं. 

5 साल में पांच गुना हुआ कारोबार 
भारत और रूस की दोस्‍ती के साथ ही कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है. पिछले 5 साल में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्‍यापार 5 गुना से ज्‍यादा बढ़ा है, जो 2021 में 13 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68 अरब डॉलर हो गया है. इसमें डिफेंस, तेल और फर्टिलाइजर का इम्‍पोर्ट ज्‍यादा बढ़ा है. वहीं भारत से रूस ने दवाओं का ज्‍यादा इम्‍पोर्ट किया है. 

सम्बंधित ख़बरें

Putin Networth
प्राइवेट जेट और 700 कारें, आखिर कितने अमीर हैं Putin? 
putin exclusive interview
पुतिन का यूक्रेन में एंडगेम क्या है? जानें आजतक के इंटरव्यू में रूसी राष्ट्रपति ने क्या दिया जवाब 
Arctic Class Ships
आर्कटिक पर होगा कब्जा...रूस ने भारत को दिया आइसब्रेकर जहाज निर्माण का प्रस्ताव 
Rahul Gandhi attacks central government on Putin's India visit
'सरकार नहीं चाहती पुतिन से मिले विपक्ष', राहुल का केंद्र पर हमला 
Vladimir Putin
कितनी खतरनाक है रूस की खुफिया एजेंसी KGB, जिसमें कभी 'जासूस' थे पुतिन! 

रूस ने पहली बार भारत से क्‍या मंगाया था 
भारत और रूस के बीच व्‍यापारिक रिश्‍ते बहुत पुराने हैं. 16वीं शताब्‍दी से ही दोनों देशों के बीच बड़े स्‍तर पर कारोबार होता रहा है. 16-17वीं शताब्‍दी के दौरान भारत से रूस ने सबसे पहले जिन वस्तुओं का आयात किया था, वे मुख्य रूप से मसाले और लग्जरी कपड़े थे. 

Advertisement
  • रूस ने ये चीजें की थीं आयात 
  • काली मिर्च (Black Pepper)
  • इलायची, दालचीनी जैसे अन्य मसाले
  • रेशमी कपड़े और सूती वस्त्र (Indian textiles)
  • कीमती पत्थर और ज्‍वेलरी
  • नील (Indigo dye)

रूस में पॉपुलर थीं ये चीजें
1550–1600 के बीच रूस के व्यापारियों और दूतों ने भारत के अलग-अलग जगहों से व्‍यापार बढ़ाया था. भारत में उस समय राजा-महाराजाओं का शासन चलता था. रूस में भारतीय मसाले बहुत पॉपुलर थे, जो वहां सर्द जलवायु में भोजन को लंबे समय तक बचाने और स्‍वाद बढ़ाने में मददगार थे. इसके अलावा, भारतीय रेशमी और सूती कपड़े यूरोप और रूस दोनों में लग्जरी आइटम माने जाते थे. 

भारत ने रूस से पहली बार क्‍या मंगाया था?
रूस से भारत बहुत से सामानों का आयात होता था. एक समय रूस ठंडे मौसम और फर व्यापार के लिए दुनियाभर में  प्रसिद्ध था. शुरुआत में भारतीय राजघरानों और व्यापारियों के बीच उत्तरी रूस के फर की मांग थी. बता दें, रूस में सबसे पॉपुलर फर यानी एनिमल स्‍कीन होते हैं, इसके अलावा शुरुआती  कारोबार में रूसी आर्म्‍स और मेटल, लकड़ी और एम्बर की भारत में डिमांड थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement