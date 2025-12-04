रूस ने पहली बार भारत से क्या मांगा था? केवल ये दो चीजें... फिर पक्की हो गई दोस्ती

रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन 4 और 5 दिसंबर को भारत दौरे पर हैं. इस दौरे को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं. खासकर अमेरिका मोदी और पुतिन की मुलाकात पर टकटकी लगाए बैठा है. इस मुलाकात के दौरान उम्मीद लगाई जा रही है कि दोनों देशों के बीच कई बड़ी डील हो सकती है. वैसे अभी रूस और भारत के बीच 68 अरब डॉलर का कारोबार है, लेकिन क्‍या आपको पता है कि रूस ने भारत से पहली बार क्‍या मंगाया था?

वित्त वर्ष 2025-26 के आंकड़ें के मुताबिक भारत और रूस के बीच कई चीजों का कारोबार होता है, जिसमें कच्‍चा तेल, फर्टिलाइजर, मिनरल्‍स, कीमती पत्‍थर, वनस्पति तेल, डिफेंस प्रोडक्‍ट्स, मशीनरी, दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक व इलेक्ट्रिक मशीनरी, केमिकल्‍स और अन्‍य शामिल हैं.

5 साल में पांच गुना हुआ कारोबार

भारत और रूस की दोस्‍ती के साथ ही कारोबार भी तेजी से बढ़ रहा है. पिछले 5 साल में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्‍यापार 5 गुना से ज्‍यादा बढ़ा है, जो 2021 में 13 अरब डॉलर से बढ़कर 2024-25 में 68 अरब डॉलर हो गया है. इसमें डिफेंस, तेल और फर्टिलाइजर का इम्‍पोर्ट ज्‍यादा बढ़ा है. वहीं भारत से रूस ने दवाओं का ज्‍यादा इम्‍पोर्ट किया है.

रूस ने पहली बार भारत से क्‍या मंगाया था

भारत और रूस के बीच व्‍यापारिक रिश्‍ते बहुत पुराने हैं. 16वीं शताब्‍दी से ही दोनों देशों के बीच बड़े स्‍तर पर कारोबार होता रहा है. 16-17वीं शताब्‍दी के दौरान भारत से रूस ने सबसे पहले जिन वस्तुओं का आयात किया था, वे मुख्य रूप से मसाले और लग्जरी कपड़े थे.

रूस ने ये चीजें की थीं आयात

काली मिर्च (Black Pepper)

इलायची, दालचीनी जैसे अन्य मसाले

रेशमी कपड़े और सूती वस्त्र (Indian textiles)

कीमती पत्थर और ज्‍वेलरी

नील (Indigo dye)

रूस में पॉपुलर थीं ये चीजें

1550–1600 के बीच रूस के व्यापारियों और दूतों ने भारत के अलग-अलग जगहों से व्‍यापार बढ़ाया था. भारत में उस समय राजा-महाराजाओं का शासन चलता था. रूस में भारतीय मसाले बहुत पॉपुलर थे, जो वहां सर्द जलवायु में भोजन को लंबे समय तक बचाने और स्‍वाद बढ़ाने में मददगार थे. इसके अलावा, भारतीय रेशमी और सूती कपड़े यूरोप और रूस दोनों में लग्जरी आइटम माने जाते थे.

भारत ने रूस से पहली बार क्‍या मंगाया था?

रूस से भारत बहुत से सामानों का आयात होता था. एक समय रूस ठंडे मौसम और फर व्यापार के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध था. शुरुआत में भारतीय राजघरानों और व्यापारियों के बीच उत्तरी रूस के फर की मांग थी. बता दें, रूस में सबसे पॉपुलर फर यानी एनिमल स्‍कीन होते हैं, इसके अलावा शुरुआती कारोबार में रूसी आर्म्‍स और मेटल, लकड़ी और एम्बर की भारत में डिमांड थीं.

