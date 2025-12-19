Oman से ट्रेड डील... मुस्लिम देश में आयुर्वेद का खुलेगा रास्ता, 99% चीजों का भारत से निर्यात '0' टैरिफ पर

भारत और ओमान के बीच गुरुवार को एक व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (India-Oman CEPA) पर साइन किए गए. इसके तहत ओमान भारत को अपनी 98.08% टैरिफ लाइनों तक टैरिफ फ्री (Tariff Free) पहुंच प्रदान करेगा. इसमें भारत द्वारा ओमान को निर्यात की जाने वाली 99.38% वस्तुएं शामिल है. वहीं दूसरी ओर भारत ने अपनी कुल टैरिफ लाइन में से 77.79% पर शुल्क में राहत की पेशकश की है, जो ओमान से आयात होने वाले 94.81% सामान को कवर करती है.

ट्रेड डील से भारत के सर्विस सेक्टर को बूम

India-Oman Trade Deal के समझौते पर मस्कट में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल (Piyush Goyal) और ओमान के वाणिज्य मंत्री कैस बिन मोहम्मद अल यूसुफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) और सुल्तान हैथम बिन तारिक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए. इस समझौते में माल निर्यात पर टैरिफ हटाने के अलावा,कई और भी रियायतें शामिल हैं, जिनसे भारत के सर्विस सेक्टर को तगड़ा लाभ होने की उम्मीद है, जिसमें श्रमिकों की आवाजाही भी शामिल है.

2006 के बाद ओमान की पहली डील

रिपोर्ट के मुताबित, भारत के साथ यह करार साल 2006 में अमेरिका के साथ किए गए समझौते के बाद ओमान का किसी भी देश के साथ पहला द्विपक्षीय करार है. वहीं खाड़ी सहयोग परिषद के किसी देश के साथ भारत द्वारा किया गया दूसरा समझौता भी है. इससे पहले फरवरी 2022 में भारत और संयुक्त अरब अमीरात (India-UAE) डील हुई थी. पीयूष गोयल ने कहा है कि Oman के साथ व्यापार समझौता भारत के लिए GCC, पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया और अफ्रीका तक पहुंचने का एक एंट्री पॉइंट भी है.

भारतीय आर्युवेद के लिए नया बाजार

Trade Deal में खास बात ये है कि भारत ने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स (डेयरी उत्पाद, चाय, कॉफी, रबर और तंबाकू) को इस डील से बाहर रखा है. सरकारी रिलीज के मुताबिक, India-Oman समझौते के तहत जेम्स एंड ज्वेलरी, वस्त्र, चमड़ा, जूते, खेल के सामान, प्लास्टिक, फर्नीचर, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, फार्मा प्रोडक्ट्स, मेडिकल उपकरण और ऑटोमोबाइल जैसे श्रम-प्रधान क्षेत्रों को पूर्ण टैरिफ फ्री का लाभ मिलेगा. इसमें बताया गया कि India-Oman CEPA ओमान में कॉमर्शियल प्रजेंस के जरिए प्रमुख सर्विस सेक्टर्स में भारतीय कंपनियों द्वारा 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रावधान करता है. ये समझौता भारत के आयुष या आयुर्वेदिक मेडिसिन सेक्टर के लिए ओमान को एक नए बाजार के रूप में भी देखता है.

भारत-ओमान के बीच इतना कारोबार

FY2024-25 में भारत और ओमान के बीच व्यापार (India-Oman Trade) 10.61 अरब डॉलर रहा था. भारत ने ओमान को 4.06 अरब डॉलर (करीब 36634 करोड़ रुपये से ज्यादा) मूल्य का माल निर्यात किया, जो भारत के कुल निर्यात का 0.93% था. वहीं भारत ने ओमान से 6.5 अरब डॉलर (करीब 58,650 करोड़ रुपये से ज्यादा) मूल्य का सामान आयात किया, जो कुल Indian Import 0.91% था. रिपोर्ट की मानें, तो पश्चिम एशियाई देश में करीब 6.75 लाख भारतीय रहते हैं. वहीं ओमान फिलहाल दुनिया से लगभग 12.52 अरब डॉलर की सेवाएं आयात करता है, जिसमें से भारत की हिस्सेदारी 5.31% है.

भारत-ओमान के बीच व्यापार में फिलहाल पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ऑयल, उर्वरक और कुछ खनिज प्रोडक्ट का हिस्सा अधिक है. 2024-25 में ओमान को भारत के निर्यात में पेट्रोलियम उत्पादों का हिस्सा 35.1% था, जबकि खनिजों का 9.2% था. अन्य प्रमुख एक्सपोर्ट कैटेगरी में विमान, अंतरिक्ष यान और उसके पुर्जे (4.3%), ब्यूटी प्रोडक्ट्स (3.6%) और बासमती चावल (3.6%) शामिल हैं. वहीं 2024-25 में भारत द्वारा ओमान से किए गए आयात में Crude Oil और पेट्रोलियम गैसों का हिस्सा 38% था.

